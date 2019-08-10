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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 13:15
ol_zy написав:
Действительно комментировать нечего - ничего общего с вашими фантазиями как я и говорил... Но вы же не читаете все слова, а только отдельные меняя полностью смысл под свою фантазию...мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь.
фантазії це у вас коли намагаєтеся відмазати свого візаві. а по факту він усрався як тільки сів за штурвал.
1) скільки вже було припинень вогню до цієї його крилатої фрази? він настільки тупий що не доходить що припинення вогню в односторонньому порядку нічого не дає?
2) ну припинили ми вогонь в односторонньому порядку скільки там уже воїнів загинуло нагадайте?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:20
ol_zy написав:
Выражаясь вашим языком: "це вже повний пиз...ць."
Из фразы Зе сделать такое ... хм ... нелепое заключение... и еще кого-то обвинять в хамстве и продолжать доказывать разные вещи...
Зе говорит ПРЕЖДЕ ВСЕГО - это означает, что это всего лишь одно из многих условий для окончания войны, но оно отнюдь не достаточное, оно достаточное только лишь для того чтобы люди перестали умирать.
знову ваші фантазії. коли люди щось кажуть то тільки їх слова щось і значать.
де в його фразі щось про недостатність умов. або про те що повинні припинити стріляти обидві сторони? ДЕ ЦЕ ВСЕ?
він прямо каже - нам потрібно хочаб щось робити. а потім - просто перестати стріляти.
і люди з нормальною логікою а не такою як у тих хто відмазує зе зв’язують НАМ РОБИТИ. ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ
. і все. меседж зайшов. зе на коні.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:21
mephala написав: mephala написав:
"Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить
, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять
", - сказал Зеленский."
навіть коментувати не буду.
ЗІ
ol_zy написав:
А в гугле искать ваши фантазии не возможно - их там нет...
ви знову додумуєте за свого візаві. ДЕ ВІН СКАЗАВ ПРО ВСІХ? ВІН КАЗАВ "у нас есть хоть какая-то возможность". А ЯКЩО ВИ БУДЕТЕ КАЗАТИ ЩО ТО БУЛО ІНШЕ РЕЧЕННЯ - ТО В НЬОМУ НЕ БУЛО СКАЗАНО ПРО ВСІХ. А ОТЖЕ ВІН ЗНОВУ КАЗАВ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ ТАК ЯК ЦЕ БУЛО ПРОДОВЖЕННЯ ДУМКИ
freeze написав:
Вы привели совершенно здравую мысль психически здорового человека - если никто не будет стрелять, то и войны не будет. Войны без стрельбы не бывает.
Здесь даже ничего комментировать не надо, это понимают даже в детском саду.
навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти. ну а коли кажуть ось такі фрази стає запитання до рівня того хто ці фрази каже та до рівня розуміння проблеми.
особливо коли зе вирішив не стріляти як він і казав а потім в істериці телефонувати пуйлу. ось де рівень. він так і зробив як казав. ось тільки вийшло не так як він думав.
гарно було гнати на пороха сидячи у фейсбуці або студії даючи інтерв’ю
а як сам сів за штурвал - то відразу і всрався
Извините, но додумываете именно вы где конкретно он сказал, что должны прекратить стрелять только мы? Только не надо свои фантазии и додумывания конкретно укажите эти слова в его речи.
- Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди.
Фраза окончена - стоит точка. Абзац:
- Прежде всего надо прекратить огонь.
Фраза окончена - стоит точка. Абзац:
- Просто прекратить стрелять.
Свой детский садик оставьте при себе. И не занимайтесь расколом страны и дестабилизацией ситуации.
Когда выбирали вашего идола - 5 лет назад - я был против, но после выборов большинство противников По молчали и старались не разрушить, те минимальные достижения, которые были вопреки вашему идолу и только когда начались новые выборы и появилась возможность на законных основаниях без раскола, без потери и без дестабилизации снять вашего идола и отодвинуть его от кормушки, вот тогда и высказали весь негатив, который накопился на вашего идола и его "команды". Вы же сейчас пытаетесь любой ценой оправдать и вернуть идола к кормушке, даже ценой раскола страны и усиления агрессии.
Вам бы не мешало подумать о стране, в которой мы живем, и о том чем вы занимаетесь сейчас. Вы считаете, что что-то не правильно - напишете Зе. Создайте петицию. Расскажите как надо. Помогите советом, а не занимайтесь садо/мазо (а фактически сепаратизмом и призывами к новому майдану при чем на пустом месте).
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:29
Знать бы еще какой процент там небоевых потерь... Потому что с точки зрения логики на 3-м году позиционной войны уже все точки должны быть укреплены так что убьет только если снаряд залетил в форточку, маршруты пересчитаны чтоб избежать снайперов, мины обезврежены/найдены/отмечены на карте и т.п. Но нет же, постоянно вот эти сводки "під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець" - и регулярно по 1-2 человека, почему так?
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:34
freeze написав:
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
а оце вже круть.
нова спіраль моралі від зефілів.
кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.
і ти лох якщо цього не зміг.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:53
mephala написав: freeze написав:
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
а оце вже круть.
нова спіраль моралі від зефілів.
кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.
і ти лох якщо цього не зміг.
Если человек не нарушил закон, то сколько на него не брызгать слюной, то пища не переварится.
Орлы Луценко, юристы Порошенко долго думали по какой статье привлечь ненавистного Портнова и только всрались. И не только всрались, но еще и компенсацию Портнову выплатили за незаконное наложение санкций.
А особо ротатые еще и заплатят по другому поводу, свежак:
Печерский районный суд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил ему компенсацию в размере почти 7 миллионов гривен. Эти средства должны выплатить Портнову Министерство юстиции и Государственное казначейство.
Сам Портнов в Telegram-канале отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:00
mephala написав:
навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти.
Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.
Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.
А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 14:09
mephala написав: freeze написав:
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
а оце вже круть.
нова спіраль моралі від зефілів.
кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.
і ти лох якщо цього не зміг.
Вообще то это основа основ правового общества.
Всё что не запрещено - разрешено.
И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.
Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.
Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.
Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:29
ДЕГЕНЕРАТИ
freeze написав: mephala написав:
навіть діти в дитячому садку розуміють що у фразі повинно бути сказано - всі повинні перестати стріляти.
Это в дурдоме трудным пациентам говорят фразы, где вначале подлежащее, потом сказуемое, затем наречие и тд. В обычной речи обычно говорят по-другому.
Если было сказано - должны перестать стрелять, то психически здоровый человек понимает, что должно перестать стрелять все, иначе смысл фразы будет искажен.
А нездоровый начнёт додумывать, он должен, мы должны, Петя должен, Оксана должна - это особенность их психики - цикл. Вечером Песикота на прогулку выпустят с вайфаем, вот он не даст мне соврать, тоже не поймет смысла фразы - перестать стрелять.
ви ж зрозуміли про кого я? ви ж не "трудный пациент"?
ну а ті хто не дегенерати зазвичай доносять думки один одному більш точно.
щоб уникати різних трактувань їх слів.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 15:45
Shram написав: mephala написав: freeze написав:
Потому что Портнов не тупой как его визави. Качественного юриста вообще посадить - дело почти нереальное. Качественный юрист всегда знает как сделать незаконную вещь совершенно законным способом и не подставится.
а оце вже круть.
нова спіраль моралі від зефілів.
кради, вбивай, гвалтуй - головне правильно обстав.
і ти лох якщо цього не зміг.
Вообще то это основа основ правового общества.
Всё что не запрещено - разрешено.
И если в законе есть лазейки позволяющие его обойти, то наказать за это никак не возможно.
Грамотные юристы это не те кто законы назубок выучил. А те, что умеют находить эти лазейки и пользоваться ими.
Хотя украинские законы при наличии связей или денег, можно нарушать смело.
Тут деньги и/или связи решают, вплоть до того что от прямых уголовных преступлений можно отделаться лишь испугом.
те що право основа цивілізованого суспільства тут я згоден.
але після цієї ремарки тепер повернемося до наших баранів.
перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.
як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.
а як порох - так давайте зберемо все що по ОБС передають.
так ви вже визначіться - нам до вумних чи до крАсівих.
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