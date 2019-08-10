Додано: Нед 11 сер, 2019 16:17

mephala написав: перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.

як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс. перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.

Никакого оксюморона нет.По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.По факту жизнедеятельности Портнова - есть два решения судов - один в Европе и один в Киеве по выплате ему компенсаций по фактам клеветы и противоправных действий против него. И против него нет ни одного расследуемого уголовного дела, все открытые дела закрыты, где с извинениями, где с компенсациями.Как говорится, две большие разницы.Возможно у Порошенко будут оправдательные приговоры по всем делам, тогда он будет такой же как Портнов, с извинениями и даже компенсациями. А пока они на разных ступеньках удачи.