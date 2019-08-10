Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:17
«Буревестник» унес семь жизней
Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:17
Никакого оксюморона нет.
По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.
По факту жизнедеятельности Портнова - есть два решения судов - один в Европе и один в Киеве по выплате ему компенсаций по фактам клеветы и противоправных действий против него. И против него нет ни одного расследуемого уголовного дела, все открытые дела закрыты, где с извинениями, где с компенсациями.
Как говорится, две большие разницы.
Возможно у Порошенко будут оправдательные приговоры по всем делам, тогда он будет такой же как Портнов, с извинениями и даже компенсациями. А пока они на разных ступеньках удачи.
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:33
а по пороху що - вже є вироки?
по існуючим 11 справам він проходить як обвинувачений?
дійсно як то кажуть - дві великі різниці.
ой. я ж забув. щоб звинуватити пороха зефілам достатньо ОБС
а от портнов мАлАдєс. то що був великою шишкою при янику то фігня. головне в судах відмазався. наш чЄлавЄк
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:45
Московіти знову хочуть показати світу "кузькіну мать".
Тільки їм це не вдається. Не ті кадри, не ті кошти.
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Ось так московіти поводяться з людьми, яких підозрюють в тероризмі.
Нам, українцям, варто повчитись у них, як треба відноситись до полонених ворогів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:53
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 11 сер, 2019 16:54
У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:02
Кипр, Никосия сам найдешь на карте ? в Гугле ещё не забанили ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:06
Почаще себе это повторяйте перед тем, как написать, что Порошенко - вор А то пльохо кюшать будете
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 сер, 2019 17:09
Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.
Не лепи здесь свою альтернативную реальность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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