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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3776377737783779

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:17

«Буревестник» унес семь жизней

Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... em-zhizney
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:17

  mephala написав:перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.
як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.


Никакого оксюморона нет.

По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.
По факту жизнедеятельности Портнова - есть два решения судов - один в Европе и один в Киеве по выплате ему компенсаций по фактам клеветы и противоправных действий против него. И против него нет ни одного расследуемого уголовного дела, все открытые дела закрыты, где с извинениями, где с компенсациями.

Как говорится, две большие разницы.
Возможно у Порошенко будут оправдательные приговоры по всем делам, тогда он будет такой же как Портнов, с извинениями и даже компенсациями. А пока они на разных ступеньках удачи.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:33

  freeze написав:
  mephala написав:перелічіть що порушив порох згідно закону. а то мені не зовсім зрозуміло - якийсь оксюморон виходить.
як портнов - так дивимося тільки що згідно закону впаяли і кажемо ай який мАлАдєс.


Никакого оксюморона нет.

По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.
По факту жизнедеятельности Портнова - есть два решения судов - один в Европе и один в Киеве по выплате ему компенсаций по фактам клеветы и противоправных действий против него. И против него нет ни одного расследуемого уголовного дела, все открытые дела закрыты, где с извинениями, где с компенсациями.

Как говорится, две большие разницы.
Возможно у Порошенко будут оправдательные приговоры по всем делам, тогда он будет такой же как Портнов, с извинениями и даже компенсациями. А пока они на разных ступеньках удачи.

а по пороху що - вже є вироки?
по існуючим 11 справам він проходить як обвинувачений?
дійсно як то кажуть - дві великі різниці.
ой. я ж забув. щоб звинуватити пороха зефілам достатньо ОБС
а от портнов мАлАдєс. то що був великою шишкою при янику то фігня. головне в судах відмазався. наш чЄлавЄк
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:45

  Ukrainian написав:«Буревестник» унес семь жизней

Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... em-zhizney



Московіти знову хочуть показати світу "кузькіну мать".

Тільки їм це не вдається. Не ті кадри, не ті кошти.
_____

Ось так московіти поводяться з людьми, яких підозрюють в тероризмі.

Нам, українцям, варто повчитись у них, як треба відноситись до полонених ворогів.

https://petrimazepa.com/uk/katuvali_sch ... na_v_krimu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:53

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Московіти знову хочуть показати світу "кузькіну мать".

Тільки їм це не вдається. Не ті кадри, не ті кошти.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 16:54

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Петя догадается взять паспорт на своё имя? :)

У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:02

  freeze написав:Вообще было бы честнее, чтобы оставшиеся немногочисленные 8-процентники, писали что-то с критикой нового Президента после небольшого вступительного покаяния, потому что все попытки их что-то покритиковать оборачиваются правдивым замечанием - у вашего же босса бывшего руки запачканы дерьмом по локоть, а вы тут учите кого-то, что надо мыть руки перед едой.

Декларация Зеленского за 2018 год
Кипр, Никосия сам найдешь на карте ? в Гугле ещё не забанили ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:06

  freeze написав:Если человек не нарушил закон, то сколько на него не брызгать слюной, то пища не переварится.

Почаще себе это повторяйте перед тем, как написать, что Порошенко - вор :) А то пльохо кюшать будете :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 17:09

  freeze написав:Никакого оксюморона нет.

По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.

Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.
Не лепи здесь свою альтернативную реальность :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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