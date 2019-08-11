|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:36
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Никакого оксюморона нет.
По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.
Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.
Не лепи здесь свою альтернативную реальность
Ну, конечно, мозговая усталость не позволяет понять - что дело по факту уклонения от уплаты налогов при продаже Кузни может иметь двух конечных фигурантов - Порошенко и Кононенко, и не понимать этого могут только пациенты клиники лечения нервных болезней.
Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31049
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3643 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:39
Россия не готова к гонке вооружений. Если так дальше пойдет - то на месте Воронежа я бы очень напрягся. Либо разбомбят, либо отравят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31049
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3643 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:44
pesikot написав:
У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно
Повылазило всякое г0вн0, а нарид не нарадуется. Я удивляюсь как в ВРУ не прошла партия Шария. Видимо мудрый избиратель ее просто в бюлетне или не нашел или не дошел до нее, т.к. перед ней столько всего вкусного было: и оппоблок и за життя и, конечно, велосипед.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31049
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3643 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 сер, 2019 18:57
airmax78 написав:
Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.
Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.
Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.
А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.
У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.
Так всегда было.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12484
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3624 раз.
- Подякували: 5279 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:09
freeze написав: airmax78 написав:
Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.
Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.
Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.
А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.
У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.
Так всегда было.
Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31049
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3643 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|