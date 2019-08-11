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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3777377837793780 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 18:36 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Никакого оксюморона нет.



По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования. Никакого оксюморона нет.По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.

Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.

Не лепи здесь свою альтернативную реальность Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.Не лепи здесь свою альтернативную реальность



Ну, конечно, мозговая усталость не позволяет понять - что дело по факту уклонения от уплаты налогов при продаже Кузни может иметь двух конечных фигурантов - Порошенко и Кононенко, и не понимать этого могут только пациенты клиники лечения нервных болезней. Ну, конечно, мозговая усталость не позволяет понять - что дело по факту уклонения от уплаты налогов при продаже Кузни может иметь двух конечных фигурантов - Порошенко и Кононенко, и не понимать этого могут только пациенты клиники лечения нервных болезней.

Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. airmax78 Повідомлень: 31049 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 18:39 Ukrainian написав: «Буревестник» унес семь жизней



Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод

https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... em-zhizney «Буревестник» унес семь жизнейИтоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод

Россия не готова к гонке вооружений. Если так дальше пойдет - то на месте Воронежа я бы очень напрягся. Либо разбомбят, либо отравят. Россия не готова к гонке вооружений. Если так дальше пойдет - то на месте Воронежа я бы очень напрягся. Либо разбомбят, либо отравят. airmax78 Повідомлень: 31049 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 18:44 pesikot написав: Вкладчик1234 написав:



Петя догадается взять паспорт на своё имя? Петя догадается взять паспорт на своё имя?

У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно

Повылазило всякое г0вн0, а нарид не нарадуется. Я удивляюсь как в ВРУ не прошла партия Шария. Видимо мудрый избиратель ее просто в бюлетне или не нашел или не дошел до нее, т.к. перед ней столько всего вкусного было: и оппоблок и за життя и, конечно, велосипед. Повылазило всякое г0вн0, а нарид не нарадуется. Я удивляюсь как в ВРУ не прошла партия Шария. Видимо мудрый избиратель ее просто в бюлетне или не нашел или не дошел до нее, т.к. перед ней столько всего вкусного было: и оппоблок и за життя и, конечно, велосипед. airmax78 Повідомлень: 31049 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 18:57 airmax78 написав: Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.



Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.



Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.



А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.



У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.

Так всегда было. Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.Так всегда было. freeze 4 Повідомлень: 12484 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 19:09 freeze написав: airmax78 написав: Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.



Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.



Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.



А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.



У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.

Так всегда было. Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.Так всегда было.

Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках. Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках. airmax78 Повідомлень: 31049 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3777377837793780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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