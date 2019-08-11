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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:36

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Никакого оксюморона нет.

По фактам различной жизнедеятельности Порошенко расследуется на сегодня, только на сегодня, понятно, что дел будет больше, 11 дел. Понятно, что он там еще не дошел до стадии пидозры, но это обычно дело стадии расследования.

Ты опять подменяешь понятия. Нет уголовных дел про фактам деятельности Порошенко. Он свидетель, да и то в 2 делах.
Не лепи здесь свою альтернативную реальность :)


Ну, конечно, мозговая усталость не позволяет понять - что дело по факту уклонения от уплаты налогов при продаже Кузни может иметь двух конечных фигурантов - Порошенко и Кононенко, и не понимать этого могут только пациенты клиники лечения нервных болезней.

Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:39

  Ukrainian написав:«Буревестник» унес семь жизней

Итоги испытаний в Архангельской области: погибшие и радиоактивный выброс. Власти молчат, люди скупают йод
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... em-zhizney

Россия не готова к гонке вооружений. Если так дальше пойдет - то на месте Воронежа я бы очень напрягся. Либо разбомбят, либо отравят.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:44

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Петя догадается взять паспорт на своё имя? :)

У нас Портнов уже заменяет правоохранительные органы ? Потужно

Повылазило всякое г0вн0, а нарид не нарадуется. Я удивляюсь как в ВРУ не прошла партия Шария. Видимо мудрый избиратель ее просто в бюлетне или не нашел или не дошел до нее, т.к. перед ней столько всего вкусного было: и оппоблок и за життя и, конечно, велосипед.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 18:57

  airmax78 написав:Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.


Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.

Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.

А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.

У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.
Так всегда было.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:09

  freeze написав:
  airmax78 написав:Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.


Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.

Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.

А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.

У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович, у Электоральной революции 2019 года - Порошенко.
Так всегда было.

Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:21

  airmax78 написав:Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках.


Зачем тратить время на шестерок когда можно сразу посадить туза и получить одобрямс
месяцев на 6?
Зеленский может спокойно править после этого с год,а на второй сажать 2-й эшелон из Кононенков-Свинарчуков- Пашинских, к концу правления успеет добраться и до упомянутых вами шестерок.
Народ ,по-моему, согласен на ухудшение экономической ситуации если прежним власть имущим в местах лишения свободы будет еще хуже.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:28

Думаю копнут ICU и вскроют всю компашку кремлёвских агентов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:30

  airmax78 написав:Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках.


Поздно. Порошенко не повезло. Жертва уже найдена. Теперь оформляют.

А что Сереге Пидрахую предъявить, его даже наградили за вклад в развитие конституционных свобод граждан. Эталон. Юрист. Голова. Церковь построил. В юракадемии множество провластных юристов училось. Серёгу никто не посадит, он же памятник.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:33

  shapo написав:
  airmax78 написав:Вы, господа электоральные революционеры, сначала там у себя с Геннадием батьковичем попытайтесь разобраться, с Серегой Пидрахуем, а то сразу - Порошенко. Потренируйтесь на котиках.


Зачем тратить время на шестерок когда можно сразу посадить туза и получить одобрямс
месяцев на 6?
Зеленский может спокойно править после этого с год,а на второй сажать 2-й эшелон из Кононенков-Свинарчуков- Пашинских, к концу правления успеет добраться и до упомянутых вами шестерок.
Народ ,по-моему, согласен на ухудшение экономической ситуации если прежним власть имущим в местах лишения свободы будет еще хуже.

Для того, щоб посадити туза, потрібен дозвіл від держдепа ... а держдепу туз, ще потрібен. Тому, будуть кошмарити лише нижній ешелон, і то сугубо для піару :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 19:45

  Скупердяй написав:Для того, щоб посадити туза, потрібен дозвіл від держдепа ... а держдепу туз, ще потрібен. Тому, будуть кошмарити лише нижній ешелон, і то сугубо для піару :mrgreen:

Кому нужен проворовавшийся туз которого послали 73% населения?
Востаннє редагувалось shapo в Нед 11 сер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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