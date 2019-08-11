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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:45
Re: Політичні дискусії
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 19:54
1. То, что сказал Трамп - это одно. Он сразу даже не понял о ком вопрос, и, похоже, попытался сказать что-то нейтральное, чтоб не показывать, что он "не в теме"
2. То, как это перевели, и какие "типа выводы" из этого сделали - это совсем другое
"Выводы", мягко говоря высосаны из пальца, и/или под тяжёлыми наркотиками. С целью нагнетания зрады и паники типа "нас сливают". Источник этих "выводов" предсказуем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:00
Особенно доставили фразы из ольгинско-порохоботских методичек:
1. "Зеленский уступает врагу, сливает, предаёт. Становится на колени"
2. "Сдаёт наш национальный интерес"
3. "Сбрасывает в мусор достигнутое под Иловайском и Дебальцево"
Последнее - особенно. Это о каких достижениях речь? Сдача территорий, утилизация тысяч украинских солдат и добровольцев, подарки путену в виде американских радаров в упаковке? Да, для Пети и Пути это конечно хорошие результаты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:03
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:06
Держдепу, та іншим впливовим європейским лідерам. Посадка Тимошенко Януковичем свого часу було однією з його помилок, якщо Зе! посадить Петю, то зробить з нього Великомученика Петра
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:08
Большинство будет отмечать этот день, как государственный праздник.
А те, кто будет считать его "великомучеником" - пусть приходят покланяться его мощам в камере
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:14
Re: Політичні дискусії
Тут карлик войска н границе Укаины наращивает активно какие-то ракеты пробует делать, то что не получаеться это другой вопрос но ряд экпердов прогнозируют таки к 2020-2021 активное наступление вторжение рф на територию Украины. Ведь не даром военные части собираються на границе с Украиной. Как раз к 2020 - 2021 соберут остатки и могут пойти широкомасштабным наступленем да хоть на Киев, я понимаю что все расслабились почему мол не в 2014 ... Почему раньше не наступали и т.д. вот как все расслабились теперь можно, митинги видели ? Царя спасет только красивая победная война от недовольства народа, ну царь так думает по крайней мере. Вжарят и на Киев . Что скажеш шпион агент , и еще 10-ок ярлыков, Либо ? Мысли карлика царя никому не известны завтра в плохом настроении проснеться и понеслась... Кому будут нужны долары в осажденном Киеве ? Какой дурак будет менять их на еду и воду ? Или вы с ними оцепление пройдете ? Мзду на блокпосту будете уплачивать доларами на текущем счете форекса?
На полном серьезе вы считаете действия РФ и путина логическими адекватными и так далее ? Вот например после этого
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 сер, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:14
Пам"ятаємо, ця більшість спочатку в Януковича плювалась, а потім згадувала ці "жирні" часи з ностальгією. Тому згодом, ця більшість буде потім писати про Кондітєра, як свого часу про Кучму "Данілич, прості" ))))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:15
Re: Політичні дискусії
До конца сентября будет принято много законов.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 20:17
Этому каналу больше года какой Адам смит ? При чем здесь какой то форумчанин
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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