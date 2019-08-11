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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3779378037813782 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 20:19 Оранжевый-хит сезона написав: До конца сентября будет принято много законов.



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk До конца сентября будет принято много законов.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида... Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида... Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1168 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1961 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:21 yama написав: freeze написав: yama написав: https://youtu.be/HJjWHeyVkf8. Как вам такое предположение? https://youtu.be/HJjWHeyVkf8. Как вам такое предположение?



Автор незабвенный Адам Смит, бывшая легенда этого портала )))

Перешел в разряд убежденных порохоботов еще в конце прошлого года, что вы хотели от высокооплачиваемого госслужащего. Боится перемен, Зеля теперь его враг. Автор незабвенный Адам Смит, бывшая легенда этого портала )))Перешел в разряд убежденных порохоботов еще в конце прошлого года, что вы хотели от высокооплачиваемого госслужащего. Боится перемен, Зеля теперь его враг.

Этому каналу больше года какой Адам смит ? При чем здесь какой то форумчанин Этому каналу больше года какой Адам смит ? При чем здесь какой то форумчанин



Это тому каналу год, а Адам Смит до 2016 года часто здесь на финансах писал.

Там под видео написано - автор Джон Смитченко, это твиттеровский псевдоним Адама Смита. Это тому каналу год, а Адам Смит до 2016 года часто здесь на финансах писал.Там под видео написано - автор Джон Смитченко, это твиттеровский псевдоним Адама Смита. freeze 4 Повідомлень: 12494 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:23 freeze написав: airmax78 написав: Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.



Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.



Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно. Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.

А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.

Правда, как-то странно Чуркин отправился в страну вечной охоты.

Но кого такие моменты волнуют, правда ведь ?

Нет человека и нет проблем. А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.Правда, как-то странно Чуркин отправился в страну вечной охоты.Но кого такие моменты волнуют, правда ведь ?Нет человека и нет проблем. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2819 З нами з: 31.08.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 754 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:24 Оранжевый-хит сезона написав: До конца сентября будет принято много законов.



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk До конца сентября будет принято много законов.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



Читал некоторые законопроекты. Многим зеленофилам не понравится, и внутри фракции драчка будет, теперь канал Рада как популярный сериал будет, интересно смотреть будет. Читал некоторые законопроекты. Многим зеленофилам не понравится, и внутри фракции драчка будет, теперь канал Рада как популярный сериал будет, интересно смотреть будет. freeze 4 Повідомлень: 12494 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:26 pesikot написав: А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом. А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.



Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович. Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович. freeze 4 Повідомлень: 12494 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:31 freeze написав: pesikot написав: А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом. А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.



Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович. Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович.

Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".



А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти" Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9065 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6186 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:40 Вкладчик1234 написав: freeze написав: pesikot написав: А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом. А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.



Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович. Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович.

Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".



А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти" Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти"



Ну так обставини при яких пропав Яник і при яких Порох - різні. Да і Яник тоді пропав майже для всіх, навіть його наближені не знали де він дівся, тому Пастор та інші скористались моментом повної розгубленості регіоналів, і зробили фактично неконституційний переворот.

П.С. Є теорія, що з російської стророни Яника переконали втікати до Росії, щоб тим самим скористатися дестабілізацією Ну так обставини при яких пропав Яник і при яких Порох - різні. Да і Яник тоді пропав майже для всіх, навіть його наближені не знали де він дівся, тому Пастор та інші скористались моментом повної розгубленості регіоналів, і зробили фактично неконституційний переворот.П.С. Є теорія, що з російської стророни Яника переконали втікати до Росії, щоб тим самим скористатися дестабілізацією Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок

Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр! Скупердяй

Повідомлень: 10054 З нами з: 30.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 709 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 20:42 Вот 12 дело папередника подвалило.



8 июля Печерский райсуд обязал Киевское территориальное управления Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по заявлению бывшего руководителя Апелляционного суда столицы Антона Чернушенко.



В своем обращении опальный судья, который вот уже четыре года скрывается от отечественных правоохранителей, утверждает: в период работы на посту главы столичной "апелляшки" в его деятельность с использованием служебного положения активно вмешивались высокопоставленные чиновники. Среди персоналий, на которых указывает Чернушенко - экс-президент Петр Порошенко, замглавы его Администрации Алексей Филатов и бывший глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. По заявлению Чернушенко все они давили на него, вынуждая выносить неправосудные решения.



Предварительно данное производство квалифицировано как вероятное вмешательство в деятельность судебных органов власти (ч.2 ст.376 УК Украины). Это нетяжкая статья, максимальная санкция по которой предусматривает до 3 лет тюрьмы. freeze 4 Повідомлень: 12494 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3779378037813782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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