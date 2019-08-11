Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:19
Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:21
Это тому каналу год, а Адам Смит до 2016 года часто здесь на финансах писал.
Там под видео написано - автор Джон Смитченко, это твиттеровский псевдоним Адама Смита.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:23
А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.
Правда, как-то странно Чуркин отправился в страну вечной охоты.
Но кого такие моменты волнуют, правда ведь ?
Нет человека и нет проблем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:24
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:26
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:31
Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".
А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:40
Ну так обставини при яких пропав Яник і при яких Порох - різні. Да і Яник тоді пропав майже для всіх, навіть його наближені не знали де він дівся, тому Пастор та інші скористались моментом повної розгубленості регіоналів, і зробили фактично неконституційний переворот.
П.С. Є теорія, що з російської стророни Яника переконали втікати до Росії, щоб тим самим скористатися дестабілізацією
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:42
Вот 12 дело папередника подвалило.
8 июля Печерский райсуд обязал Киевское территориальное управления Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по заявлению бывшего руководителя Апелляционного суда столицы Антона Чернушенко.
В своем обращении опальный судья, который вот уже четыре года скрывается от отечественных правоохранителей, утверждает: в период работы на посту главы столичной "апелляшки" в его деятельность с использованием служебного положения активно вмешивались высокопоставленные чиновники. Среди персоналий, на которых указывает Чернушенко - экс-президент Петр Порошенко, замглавы его Администрации Алексей Филатов и бывший глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. По заявлению Чернушенко все они давили на него, вынуждая выносить неправосудные решения.
Предварительно данное производство квалифицировано как вероятное вмешательство в деятельность судебных органов власти (ч.2 ст.376 УК Украины). Это нетяжкая статья, максимальная санкция по которой предусматривает до 3 лет тюрьмы.
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