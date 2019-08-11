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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3779378037813782

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:19

  Оранжевый-хит сезона написав:До конца сентября будет принято много законов.

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Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:21

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:https://youtu.be/HJjWHeyVkf8. Как вам такое предположение?


Автор незабвенный Адам Смит, бывшая легенда этого портала )))
Перешел в разряд убежденных порохоботов еще в конце прошлого года, что вы хотели от высокооплачиваемого госслужащего. Боится перемен, Зеля теперь его враг.

Этому каналу больше года какой Адам смит ? При чем здесь какой то форумчанин :)


Это тому каналу год, а Адам Смит до 2016 года часто здесь на финансах писал.
Там под видео написано - автор Джон Смитченко, это твиттеровский псевдоним Адама Смита.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:23

  freeze написав:
  airmax78 написав:Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.


Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.

Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.

А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.
Правда, как-то странно Чуркин отправился в страну вечной охоты.
Но кого такие моменты волнуют, правда ведь ?
Нет человека и нет проблем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:24

  Оранжевый-хит сезона написав:До конца сентября будет принято много законов.

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Читал некоторые законопроекты. Многим зеленофилам не понравится, и внутри фракции драчка будет, теперь канал Рада как популярный сериал будет, интересно смотреть будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:26

  pesikot написав:А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.


Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:31

  freeze написав:
  pesikot написав:А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.


Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович.

Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".

А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:40

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.


Дурдом. Я только что помахал перед вашей аватаркой одной компрометирующей бумажкой, вы согласны из-за этого сесть в тюрьму или будете утверждать, что ничего такого не писали, прямо как Янукович.

Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".

А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти" :)


Ну так обставини при яких пропав Яник і при яких Порох - різні. Да і Яник тоді пропав майже для всіх, навіть його наближені не знали де він дівся, тому Пастор та інші скористались моментом повної розгубленості регіоналів, і зробили фактично неконституційний переворот. :mrgreen:
П.С. Є теорія, що з російської стророни Яника переконали втікати до Росії, щоб тим самим скористатися дестабілізацією :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 20:42

Вот 12 дело папередника подвалило.

8 июля Печерский райсуд обязал Киевское территориальное управления Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по заявлению бывшего руководителя Апелляционного суда столицы Антона Чернушенко.

В своем обращении опальный судья, который вот уже четыре года скрывается от отечественных правоохранителей, утверждает: в период работы на посту главы столичной "апелляшки" в его деятельность с использованием служебного положения активно вмешивались высокопоставленные чиновники. Среди персоналий, на которых указывает Чернушенко - экс-президент Петр Порошенко, замглавы его Администрации Алексей Филатов и бывший глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. По заявлению Чернушенко все они давили на него, вынуждая выносить неправосудные решения.

Предварительно данное производство квалифицировано как вероятное вмешательство в деятельность судебных органов власти (ч.2 ст.376 УК Украины). Это нетяжкая статья, максимальная санкция по которой предусматривает до 3 лет тюрьмы.
freeze
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