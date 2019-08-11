Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:19
Кстати вы довольны своим ми а3 ? У него есть штатная функция записи звонков ? Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:21
Это тому каналу год, а Адам Смит до 2016 года часто здесь на финансах писал.
Там под видео написано - автор Джон Смитченко, это твиттеровский псевдоним Адама Смита.
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:23
А Чуркин чем там размахивал в Совбезе ООН ? Этим самым письмом.
Правда, как-то странно Чуркин отправился в страну вечной охоты.
Но кого такие моменты волнуют, правда ведь ?
Нет человека и нет проблем.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:24
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:26
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:31
Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".
А Порошенко испарился без вести на неделю. Как потом выяснилось на Мальдивы, по фальшивым паспортам. И это не засчиталось как "самоотречение от власти"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:40
Ну так обставини при яких пропав Яник і при яких Порох - різні. Да і Яник тоді пропав майже для всіх, навіть його наближені не знали де він дівся, тому Пастор та інші скористались моментом повної розгубленості регіоналів, і зробили фактично неконституційний переворот.
П.С. Є теорія, що з російської стророни Яника переконали втікати до Росії, щоб тим самим скористатися дестабілізацією
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Нед 11 сер, 2019 20:42
Вот 12 дело папередника подвалило.
8 июля Печерский райсуд обязал Киевское территориальное управления Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство по заявлению бывшего руководителя Апелляционного суда столицы Антона Чернушенко.
В своем обращении опальный судья, который вот уже четыре года скрывается от отечественных правоохранителей, утверждает: в период работы на посту главы столичной "апелляшки" в его деятельность с использованием служебного положения активно вмешивались высокопоставленные чиновники. Среди персоналий, на которых указывает Чернушенко - экс-президент Петр Порошенко, замглавы его Администрации Алексей Филатов и бывший глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк. По заявлению Чернушенко все они давили на него, вынуждая выносить неправосудные решения.
Предварительно данное производство квалифицировано как вероятное вмешательство в деятельность судебных органов власти (ч.2 ст.376 УК Украины). Это нетяжкая статья, максимальная санкция по которой предусматривает до 3 лет тюрьмы.
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:20
Додано: Нед 11 сер, 2019 21:46
Re: Політичні дискусії
"Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."
Порохоботы совсем советь потеряли.
Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее
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