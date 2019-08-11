Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."
Порохоботы совсем советь потеряли. Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее
Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем. Все в сад.
Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."
Порохоботы совсем советь потеряли. Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее
Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем. Все в сад.
так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается. Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис. Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было....
mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается. Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис. Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было....