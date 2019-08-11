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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3780378137823783 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 11 сер, 2019 22:05 Re: Політичні дискусії vano80 написав: https://novynarnia.com/2019/08/09/goloval-zabrodskiy/?fbclid=IwAR2giKVnLB_LEl3eunA7RifmSA6TAIIvfim_B8a79vaYp0T36BgiQDamXQ4

"Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.



Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."



Порохоботы совсем советь потеряли.

Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее "Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”.Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."Порохоботы совсем советь потеряли.Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее



Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем.

Все в сад. Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем.Все в сад. freeze 4 Повідомлень: 12495 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 22:26 freeze написав: vano80 написав: https://novynarnia.com/2019/08/09/goloval-zabrodskiy/?fbclid=IwAR2giKVnLB_LEl3eunA7RifmSA6TAIIvfim_B8a79vaYp0T36BgiQDamXQ4

"Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.



Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."



Порохоботы совсем советь потеряли.

Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее "Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”.Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."Порохоботы совсем советь потеряли.Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее



Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем.

Все в сад. Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем.Все в сад.

так зеля ж казав шо кумовство нафік.

а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.

а далі піпл все схава

ще й сам придума як зробить з нього хероя так зеля ж казав шо кумовство нафік.а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.а далі піпл все схаваще й сам придума як зробить з нього хероя mephala Повідомлень: 5187 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 22:53 mephala написав: так зеля ж казав шо кумовство нафік.

а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.

а далі піпл все схава

ще й сам придума як зробить з нього хероя так зеля ж казав шо кумовство нафік.а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.а далі піпл все схаваще й сам придума як зробить з нього хероя



Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.

Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.

Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было.... Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения.Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было.... vano80 Повідомлень: 1391 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 23:20 vano80 написав: mephala написав: так зеля ж казав шо кумовство нафік.

а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.

а далі піпл все схава

ще й сам придума як зробить з нього хероя так зеля ж казав шо кумовство нафік.а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.а далі піпл все схаваще й сам придума як зробить з нього хероя



Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.

Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.

Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было.... Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения.Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было....

Через 5 лет: https://rutube.ru/video/ddfe8a0953977b6 ... cbcb91b45/ Через 5 лет: airmax78 Повідомлень: 31053 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3643 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2019 23:37 vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там. просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5384 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3780378137823783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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