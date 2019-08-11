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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3780378137823783

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:26

  freeze написав:
vano80 написав:https://novynarnia.com/2019/08/09/goloval-zabrodskiy/?fbclid=IwAR2giKVnLB_LEl3eunA7RifmSA6TAIIvfim_B8a79vaYp0T36BgiQDamXQ4
"Як інформувала “Новинарня“, раніше стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

Лідер “СН” Дмитро Разумков в інтерв’ю “BBC News Україна” запевняв, нібито Завітневич має стосунок до нацбезпеки країни, але не уточнив, який саме."

Порохоботы совсем советь потеряли.
Это разве кумовство? Как там мышебратья говорят, кому же отдавать должности и подряды, своему же надежнее :mrgreen:


Папередник завел традицию не давать оппозиции никаких комитетов и должностей, и тут я Порошенко всецело поддерживаю, пошли на кислород, народ полностью отказал в доверии, а они какие то комитеты требуют, обнаглели совсем.
Все в сад.

так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 22:53

  mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:


Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. :mrgreen: Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.
Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.
Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было.... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:20

  vano80 написав:
  mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:


Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. :mrgreen: Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается.
Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис.
Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было.... :mrgreen:

Через 5 лет: https://rutube.ru/video/ddfe8a0953977b6 ... cbcb91b45/
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 23:37

vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

:lol: :lol: просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 06:06

Re: Політичні дискусії

ol_zy написав:
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.


Тоже ржал.
Хорошо, что не муж племянницы мужа одноклассницы.
Уже не знают, что придумать
По теории шести рукопожатий вообще все люди на Земле связаны друг с другом через шесть знакомств.
И что то еще год назад никто не слышал от порохоботов ни одного всхлипа типа снимите кума с генпрокурора или уберите партнера с Оборонпрома.
Нет морального права у того чье рыльце в пушку критиковать пушок.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:57

  freeze написав:
ol_zy написав:
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.


Тоже ржал.
Хорошо, что не муж племянницы мужа одноклассницы.
Уже не знают, что придумать
По теории шести рукопожатий вообще все люди на Земле связаны друг с другом через шесть знакомств.
И что то еще год назад никто не слышал от порохоботов ни одного всхлипа типа снимите кума с генпрокурора или уберите партнера с Оборонпрома.
Нет морального права у того чье рыльце в пушку критиковать пушок.

ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 09:07

  ol_zy написав:
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

:lol: :lol: просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.


Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику".
А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно.
Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.
vano80
 
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