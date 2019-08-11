Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается. Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис. Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было....
mephala написав:так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
Тут надо понимать "новую" логику зефанов. Кумовство - это когда реальный кум. Он же не кум? Значит к зеле такая плохая традиция не имеет отношения. Офшорка - это только работающая. Если ты вовремя закрыл, хоть и 5 лет на них зарабатывал - не считается. Ну типа - нельзя люстрированному занимать должность в администрации, мы ее переименуем в офис. Ачетаковадокажи! Ой блин, это же уже было....
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Тоже ржал. Хорошо, что не муж племянницы мужа одноклассницы. Уже не знают, что придумать По теории шести рукопожатий вообще все люди на Земле связаны друг с другом через шесть знакомств. И что то еще год назад никто не слышал от порохоботов ни одного всхлипа типа снимите кума с генпрокурора или уберите партнера с Оборонпрома. Нет морального права у того чье рыльце в пушку критиковать пушок.
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Тоже ржал. Хорошо, что не муж племянницы мужа одноклассницы. Уже не знают, что придумать По теории шести рукопожатий вообще все люди на Земле связаны друг с другом через шесть знакомств. И что то еще год назад никто не слышал от порохоботов ни одного всхлипа типа снимите кума с генпрокурора или уберите партнера с Оборонпрома. Нет морального права у того чье рыльце в пушку критиковать пушок.
ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику". А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно. Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.
Вкладчик1234 написав:Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича
Вы до сих пор надеетесь на какие-то "посадки"? В лучшем случае - отстранения от должностей, да и то с осторожностью, чтобы мухосранский районный суд или ЕСПЧ не восстановили
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику". А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно. Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.
Ребята, вы вообще охренели. Как можно считать мужа одноклассницы кумовством? Вы знаете мужей своих одноклассниц? Это для вас самые близкие люди, которым вы доверяете свое самое сокровенное? Кто из вас доверяется, делит бутылку и в дружбе с мужем одноклассницы через неё? Если вы конечно не шпилите ее в два смычка со школьной скамьи... Но это аномалия. Посмотрите на Зеленого. Отличный семьянин. Меня тоже одноклассницы уже не привлекают. Научили в свое время всему. Спасибо. Но сейчас я предпочитаю молодых.
Да, мне нравилась девушка в белом, Но теперь я люблю в голубом.
ol_zy написав: просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Тоже ржал. Хорошо, что не муж племянницы мужа одноклассницы. Уже не знают, что придумать По теории шести рукопожатий вообще все люди на Земле связаны друг с другом через шесть знакомств. И что то еще год назад никто не слышал от порохоботов ни одного всхлипа типа снимите кума с генпрокурора или уберите партнера с Оборонпрома. Нет морального права у того чье рыльце в пушку критиковать пушок.
ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.
Это Украина, дорогуша, это Украина. Тут всегда так. Раньше приезжали из Москвы представители партийно-профсоюзных контролирующих органов, давали нагоняй и разгоняли бардак. Сейчас не едут. Подзадержались. Вот и получаем любых друзив Йусченго, кумовьёв блевотно-пафосного и шапочных знакомых Нынешнего. На этом фоне Леонид Данилович и Виктор Фёдорович выгодно выделялись. Может потому что имели какой-никакой опыт директорства на объектах реальной экономики?
"Все попытки националистов украинизировать информационное пространство разбиваются о две взаимосвязанных и неразрешимых проблемы – отсутствие кадров, способных создать качественный продукт, и отсутствие желающих его потреблять" (с)
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику". А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно. Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.
Крупнейший специалист в области обороны, сперва глава СБУ, позднее секретарь РНБО. А еще он был Главнокомандующим ВС Украины. При этом его образование как раз было профильным для этих должностей:
спеціальність — обробка металів (інженер). Дипломний проект — розробка та впровадження технології виробництва нових арматурних профілів