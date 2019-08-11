Додано: Пон 12 сер, 2019 10:18

vano80 написав: ol_zy написав: vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там. просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.



Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику".

А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно.

Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности. Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику".А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно.Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.

Ребята, вы вообще охренели.Как можно считать мужа одноклассницы кумовством?Вы знаете мужей своих одноклассниц? Это для вас самые близкие люди, которым вы доверяете свое самое сокровенное?Кто из вас доверяется, делит бутылку и в дружбе с мужем одноклассницы через неё? Если вы конечно не шпилите ее в два смычка со школьной скамьи... Но это аномалия. Посмотрите на Зеленого. Отличный семьянин.Меня тоже одноклассницы уже не привлекают. Научили в свое время всему. Спасибо. Но сейчас я предпочитаю молодых.Да, мне нравилась девушка в белом,Но теперь я люблю в голубом.