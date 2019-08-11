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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3781378237833784

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:37

  Клавдий Шифер написав:Раньше приезжали из Москвы представители партийно-профсоюзных контролирующих органов, давали нагоняй и разгоняли бардак.



Верится с трудом.
Свою Россию Москва со своим ППК смогла преобразовать только в грязный свинарник и позорище. Имея на руках 2 триллиона нефтедолларов.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:57

Re: Політичні дискусії

  yama написав:Еще говорят что сяоми екламу нагло прямо в меню телефона сует это правда? Что реклама интегрирована в сам интерфейс оболочку андроида...

Не в меню, но в системных приложениях есть, да
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:02

yanyura
так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат.
а виявляється вони такі ж самі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:17

  mephala написав:yanyura
так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат.
а виявляється вони такі ж самі?

1. Напомните, а то я подзабыл, когда лично вы возмущались, что предыдущая власть
була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат

2.
  Libo написав:Ребята, вы вообще охренели.
Как можно считать мужа одноклассницы кумовством?
Вы знаете мужей своих одноклассниц? Это для вас самые близкие люди, которым вы доверяете свое самое сокровенное?
Кто из вас доверяется, делит бутылку и в дружбе с мужем одноклассницы через неё? Если вы конечно не шпилите ее в два смычка со школьной скамьи... Но это аномалия.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:32

  yanyura написав:1. Напомните, а то я подзабыл, когда лично вы возмущались, что предыдущая власть
була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат

в даній ситуації я б і не казав нічого зефілам якби вони не робили як в тому прислів’ї - тримай злодія кричить найголоснішє такий самий злодій.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:06

  Libo написав:
  Клавдий Шифер написав:Раньше приезжали из Москвы представители партийно-профсоюзных контролирующих органов, давали нагоняй и разгоняли бардак.



Верится с трудом.
Свою Россию Москва со своим ППК смогла преобразовать только в грязный свинарник и позорище. Имея на руках 2 триллиона нефтедолларов.
:lol: :lol: :lol:



Де Росія - там і гав-но!

Московитські окупанти вже засрали окуповану частину Донбасу.

Добре там, де немає московитів!

В річці Кальміус дохнуть риба і раки.

https://uainfo.org/blognews/1565598187- ... hit-v.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:09

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Но с Зеленского будет спрос больше. Одна весна без посадок прошла. Можно сказать, по объективным причинам. Но к следующей весне пипл будет спрашивать по-полной. И пранки с "показательными" увольнениями мелких чиновников тут не зайдут. В случае невыполнения обещаний - вылетит быстрее Порошенка, а может и Януковича

Вы до сих пор надеетесь на какие-то "посадки"?
В лучшем случае - отстранения от должностей, да и то с осторожностью, чтобы мухосранский районный суд или ЕСПЧ не восстановили :wink:

Щось замовкли зе-філи і зебіли з посадками.

Весна пройшла, вже осінь на носу.

Добрий цар Зе- чомусь нікого ще не посадив.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 12:12

  mephala написав:
  yanyura написав:1. Напомните, а то я подзабыл, когда лично вы возмущались, что предыдущая власть
була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат

в даній ситуації я б і не казав нічого зефілам якби вони не робили як в тому прислів’ї - тримай злодія кричить найголоснішє такий самий злодій.


Юрий Луценко и Марина Порошенко крестные дочки Юрия Стеця Евы.
Луценко стал генпрокурором, Стець министром информполитики.
Партнеры, друзья и кумовья: из кого состоит «семья» Порошенко
17 мая 2016

https://politeka.net/reading/analytics/ ... oroshenko/

Крёстные родители Евгении и Александры Порошенко — Виктор Ющенко и Оксана Билозир.
17 мая 2016
Кума Порошенко Билозир в четвертый раз стала депутатом (фото)

https://ukranews.com/news/428551-kuma-p ... -deputatom

— С Владимиром вы вообще являетесь практически родственниками — вы крестили его жену, свою подругу Елену Зеленскую. Как вы вообще восприняли предложение подруги стать ее же крестной?

— Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/showb ... 83814.html
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене. Обряд прошел в старинной Ильинской церкви.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/

Какую должность у Зеленского занял Сергей Владимирович Кравец? Елена Кравец?
yanyura
 
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