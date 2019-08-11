freeze написав:

airmax78 написав: Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский. Вы очень наивные ребята, если думаете что будет установлен факт уклонения от уплаты налогов. Эту сделку оформляли не депутаты от СН и не юристы а-ля Зеленский.

Да, ну. Наивные это те кто от сумы и тюрьмы зарекаются, пословица такая есть.Януковича осудили, насколько я понял за письмо о вводе российских войск, оригинал которого никто не видел из приглашенных свидетелей, но ничего осудили, хотя и заочно.А тут и подозреваемый еще не сбежал, и все бумажки в оригинале на месте. А отмазки типа что при продаже на сумму 350 миллионов долларов налоги платить не надо совсем, пусть платят продавцы аквариумных рыбок в зоомагазине и продавцы трусов на вещевом рынке, то отмазки слабые. По закону типа не платил, так вон Чечетов за законы 16 января ответил по полной, а всё ж по закону было.У каждой революции должны быть свои жертвы, у Октябрьской 1917 года - Николай Второй, у революции Достоинства 2014 года - Янукович,года - Порошенко.Так всегда было.