Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За пару месяцев, в результате абсолютно бессистемного управления страной, на безоблачном горизонте Вовиного плавания нарисовались такие грозные тучи, что их увидел даже Биби. Вова - нет. Оформление Баканова, как отдельно играющей группы, окруженный целой армией и тихо молчащий Аваков, ссора с Канадой, бездарная попытка снятия Кличка, закончившаяся скандалом с США, провал широко разрекламированного "перемирия" закончившегося массовой гибелью украинских военнослужащих - все к чему прикасается Зеленский и К превращается в бардак и неразбериху.
И опять Зеленский со своими "кумовьями, сватами, братьями" в эпицентре скандала вместе с назначенным лично им Министром обороны Украины Полтораком:
Українські миротворці в Конго опинилися в епіцентрі епідемії черевного тифу та холери. Їх не вакцинували до відправки — через 3 місяці їм додому 12 серпня 2019 ... Український контингент у Конго не прищепили від смертельних і заразних хвороб, а в Конго відразу кілька епідемій
У травні 2019 року 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ відправили з миротворчою місією в Конго. Згідно з меморандумом, який описує умови місії, Україна повинна вакцинувати своїх військових перед відрядженням. Зараз у регіонах, де розташовані бази миротворців, поширені лихоманка Ебола, легенева чума та холера.
Уже після того як українські миротворці вирушили в Конго, молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя та його напарник з гуманітарного фонду допомоги військовим Сергій Вусик дізналися від службовців 18-го загону, що їх не вакцинували від легеневої чуми, черевного тифу, менінгококової інфекції та холери. (Вакцини від лихоманки Ебола не існує.)
«Я підтримую контакт з військовими в Конго, Афганістані й АТО. Інформацію про те, що немає вакцин, дізналися безпосередньо від хлопців з Конго. Почали перевіряти. З'ясували, що в Конго відправили 250 осіб, близько 80 відсотків не вакциновані, у решти діє старе щеплення. Раніше в усіх місіях усі були вакциновані, траплялися лише поодинокі випадки, коли чогось не вистачало», — розповів theБабелю Вусик. ...
Оформление Баканова, как отдельно играющей группы, окруженный целой армией и тихо молчащий Аваков, ссора с Канадой, бездарная попытка снятия Кличка, закончившаяся скандалом с США, провал широко разрекламированного "перемирия" закончившегося массовой гибелью украинских военнослужащих - все к чему прикасается Зеленский и К превращается в бардак и неразбериху.
Надо идти и ставить свечку за то, чтоб это были самые тяжелые испытания для нашего народа. Это еще раз подтверждает - Зеленый стартанул лучше и ярче всех из украинских президентов. Вата и порохоботы в нокауте, если уже пишут такую галиматню.
Ну да, ну да. Уже и здесь порохоботскую малину ломает, вернее порошенковские малиновые схемы.
Президент Владимир Зеленский требует увольнения начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Пахнюка, главу Нацполиции Вячеслава Печененко и других должностных лиц полиции и прокуратуры в области из-за янтарных схем. Об этом гарант заявил в ходе рабочего визита в Житомир, передает "Громадське".
Сообщается, что Зеленский требует от Национальной полиции Украины уволить руководителей Овручского и Олевского районных управлений полиции, а также главу местного отдела СБУ. Причина - неудовлетворительная борьба правоохранителей с незаконной добычей янтаря на территории региона.
"А кто глава областной Службы безопасности Украины? Сколько лет вы работаете? А вы знаете, что Служба безопасности тоже в этой схеме (по незаконной добыче янтаря, - "Вести")? Мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я бы хотел, чтобы господин (и.о. главы СБУ Иван) Баканов рассмотрел другую кандидатуру" - продолжил президент. Кроме того, Зеленский, очевидно, собирался увольнять и прокурора области, но тот оказался в отпуске за границей.
Президент также взялся за начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. "Куринский Андрей Борисович, вы в этой схеме, мне пишут! У меня есть статистика, все решается через вас. Клевета? Есть у вас такой бандит Пират - Виктор Олийнык. И о нем ничего не знаете? Вы не полезны государству", - заявил Зеленский и посоветовал Куринскому искать другую работу.