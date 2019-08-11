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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3783378437853786>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:10

Для тех, кто любит не только писать

Рекомендуем к прочтению
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:12

  flyman написав:Якщо Зе посадить По, то наступник посадить Зе.

Похоже, порохоботы без бабла совсем измельчали, что ПАПе уже пришлось прикрываться своими детьми, выгнав тех спиногрызов на митинг под ГБР с жалостливыми кричалками: "ПАПку отпустите!" :cry:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:26

  Очкарик написав:Рекомендуем к прочтению

Хорошая статья, злободневная. А как оно будет - время покажет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:27

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  Очкарик написав:Рекомендуем к прочтению


За пару месяцев, в результате абсолютно бессистемного управления страной, на безоблачном горизонте Вовиного плавания нарисовались такие грозные тучи, что их увидел даже Биби. Вова - нет. Оформление Баканова, как отдельно играющей группы, окруженный целой армией и тихо молчащий Аваков, ссора с Канадой, бездарная попытка снятия Кличка, закончившаяся скандалом с США, провал широко разрекламированного "перемирия" закончившегося массовой гибелью украинских военнослужащих - все к чему прикасается Зеленский и К превращается в бардак и неразбериху.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_11.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:29

Re: Політичні дискусії

Аlександр написав:
  flyman написав:Якщо Зе посадить По, то наступник посадить Зе.

Похоже, порохоботы без бабла совсем измельчали, что ПАПе уже пришлось прикрываться своими детьми, выгнав тех спиногрызов на митинг под ГБР с жалостливыми кричалками: "ПАПку отпустите!" :cry:


В Лондоне все равно каникулы, пусть и дети поработают на имидж папки, младший вообще наказан, так пугануть унитаз с розой в попе на сотни тысяч просмотров.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:41

  flyman написав:Якщо Зе посадить По, то наступник посадить Зе.


А что в этом плохого? :roll:
Я бы сажал всех.
А самых гнусных - на кол.
Власть должна панически бояться народ, майданы, шины, виселицы.
Только тогда буде діло. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48

И опять Зеленский со своими "кумовьями, сватами, братьями" в эпицентре скандала вместе с назначенным лично им Министром обороны Украины Полтораком:
Українські миротворці в Конго опинилися в епіцентрі епідемії черевного тифу та холери. Їх не вакцинували до відправки — через 3 місяці їм додому
12 серпня 2019
...
Український контингент у Конго не прищепили від смертельних і заразних хвороб, а в Конго відразу кілька епідемій

У травні 2019 року 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ відправили з миротворчою місією в Конго. Згідно з меморандумом, який описує умови місії, Україна повинна вакцинувати своїх військових перед відрядженням. Зараз у регіонах, де розташовані бази миротворців, поширені лихоманка Ебола, легенева чума та холера.

Уже після того як українські миротворці вирушили в Конго, молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя та його напарник з гуманітарного фонду допомоги військовим Сергій Вусик дізналися від службовців 18-го загону, що їх не вакцинували від легеневої чуми, черевного тифу, менінгококової інфекції та холери. (Вакцини від лихоманки Ебола не існує.)

«Я підтримую контакт з військовими в Конго, Афганістані й АТО. Інформацію про те, що немає вакцин, дізналися безпосередньо від хлопців з Конго. Почали перевіряти. З'ясували, що в Конго відправили 250 осіб, близько 80 відсотків не вакциновані, у решти діє старе щеплення. Раніше в усіх місіях усі були вакциновані, траплялися лише поодинокі випадки, коли чогось не вистачало», — розповів theБабелю Вусик.
...

https://thebabel.com.ua/texts/34089-ukr ... 1565609351
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:48

  Ser Fil написав:
Оформление Баканова, как отдельно играющей группы, окруженный целой армией и тихо молчащий Аваков, ссора с Канадой, бездарная попытка снятия Кличка, закончившаяся скандалом с США, провал широко разрекламированного "перемирия" закончившегося массовой гибелью украинских военнослужащих - все к чему прикасается Зеленский и К превращается в бардак и неразбериху.


Надо идти и ставить свечку за то, чтоб это были самые тяжелые испытания для нашего народа. Это еще раз подтверждает - Зеленый стартанул лучше и ярче всех из украинских президентов.
Вата и порохоботы в нокауте, если уже пишут такую галиматню. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:49

  Ser Fil написав:
  Очкарик написав:Рекомендуем к прочтению

все к чему прикасается Зеленский и К превращается в бардак и неразбериху.

https://timeze2019.blogspot.com/2019/08/blog-post_11.html

Ну да, ну да.
Уже и здесь порохоботскую малину ломает, вернее порошенковские малиновые схемы.
Президент Владимир Зеленский требует увольнения начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Пахнюка, главу Нацполиции Вячеслава Печененко и других должностных лиц полиции и прокуратуры в области из-за янтарных схем. Об этом гарант заявил в ходе рабочего визита в Житомир, передает "Громадське".

Сообщается, что Зеленский требует от Национальной полиции Украины уволить руководителей Овручского и Олевского районных управлений полиции, а также главу местного отдела СБУ. Причина - неудовлетворительная борьба правоохранителей с незаконной добычей янтаря на территории региона.

"А кто глава областной Службы безопасности Украины? Сколько лет вы работаете? А вы знаете, что Служба безопасности тоже в этой схеме (по незаконной добыче янтаря, - "Вести")? Мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я бы хотел, чтобы господин (и.о. главы СБУ Иван) Баканов рассмотрел другую кандидатуру" - продолжил президент. Кроме того, Зеленский, очевидно, собирался увольнять и прокурора области, но тот оказался в отпуске за границей.

Президент также взялся за начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. "Куринский Андрей Борисович, вы в этой схеме, мне пишут! У меня есть статистика, все решается через вас. Клевета? Есть у вас такой бандит Пират - Виктор Олийнык. И о нем ничего не знаете? Вы не полезны государству", - заявил Зеленский и посоветовал Куринскому искать другую работу.

https://vesti-ukr.com/politika/346682-z ... n_get_more
Долго ж ему придется чистить порошенковские конюшни.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:52

Re: Політичні дискусії

Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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