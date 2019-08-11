Президент Владимир Зеленский требует увольнения начальника Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Пахнюка, главу Нацполиции Вячеслава Печененко и других должностных лиц полиции и прокуратуры в области из-за янтарных схем. Об этом гарант заявил в ходе рабочего визита в Житомир, передает "Громадське".



Сообщается, что Зеленский требует от Национальной полиции Украины уволить руководителей Овручского и Олевского районных управлений полиции, а также главу местного отдела СБУ. Причина - неудовлетворительная борьба правоохранителей с незаконной добычей янтаря на территории региона.



"А кто глава областной Службы безопасности Украины? Сколько лет вы работаете? А вы знаете, что Служба безопасности тоже в этой схеме (по незаконной добыче янтаря, - "Вести")? Мы сменим главу СБУ в Житомирской области. Я бы хотел, чтобы господин (и.о. главы СБУ Иван) Баканов рассмотрел другую кандидатуру" - продолжил президент. Кроме того, Зеленский, очевидно, собирался увольнять и прокурора области, но тот оказался в отпуске за границей.



Президент также взялся за начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. "Куринский Андрей Борисович, вы в этой схеме, мне пишут! У меня есть статистика, все решается через вас. Клевета? Есть у вас такой бандит Пират - Виктор Олийнык. И о нем ничего не знаете? Вы не полезны государству", - заявил Зеленский и посоветовал Куринскому искать другую работу.