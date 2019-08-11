Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Українські миротворці в Конго опинилися в епіцентрі епідемії черевного тифу та холери. Їх не вакцинували до відправки — через 3 місяці їм додому 12 серпня 2019 ... Український контингент у Конго не прищепили від смертельних і заразних хвороб, а в Конго відразу кілька епідемій
У травні 2019 року 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ відправили з миротворчою місією в Конго. Згідно з меморандумом, який описує умови місії, Україна повинна вакцинувати своїх військових перед відрядженням. Зараз у регіонах, де розташовані бази миротворців, поширені лихоманка Ебола, легенева чума та холера.
Уже після того як українські миротворці вирушили в Конго, молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя та його напарник з гуманітарного фонду допомоги військовим Сергій Вусик дізналися від службовців 18-го загону, що їх не вакцинували від легеневої чуми, черевного тифу, менінгококової інфекції та холери. (Вакцини від лихоманки Ебола не існує.)
«Я підтримую контакт з військовими в Конго, Афганістані й АТО. Інформацію про те, що немає вакцин, дізналися безпосередньо від хлопців з Конго. Почали перевіряти. З'ясували, що в Конго відправили 250 осіб, близько 80 відсотків не вакциновані, у решти діє старе щеплення. Раніше в усіх місіях усі були вакциновані, траплялися лише поодинокі випадки, коли чогось не вистачало», — розповів theБабелю Вусик. ...
Главное в вертолете в Африке что? Главное в вертолете в Африке это не бздеть! Заповедь настоящего бойца. Я в Африке прослужил лет восемь. Прополз на брюхе всю. Не сделали вакцинацию? Не тужи. Оглянись вокруг. А вокруг там море джина и спирта. Не тормози, дезинфецируйся! И помни, тебя любят, хотят и ждут дома. Здоровым, веселым и репродуктивным.
Бредовая статья. Друг Путина ... Вы верите в дружбу еврея? Я вас умоляю ... Дружит пока не почистит карманы. И сразу расфрендится. У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку. Это и их дом тоже.
Libo написав:У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку.
Мы знаем
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
— С Владимиром вы вообще являетесь практически родственниками — вы крестили его жену, свою подругу Елену Зеленскую. Как вы вообще восприняли предложение подруги стать ее же крестной?
— Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем.
Волгарь написав:Примерно вот так выглядит провинциальный Нижний Новгород, денег в котором на порядок меньше, чем в Москве https://www.google.ru/search?newwindow= ... 60&bih=933 Я бы сравнил с сопоставимой по населению Днепропетровской областью, да вот беда - НЕ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ
умора. дав посилання на фото по яким відразу видно що то не фото реальної місцевості а фото з проєктної документації. тобто красива куколка зроблена в редакторах. а в реалі ось це
а чому лише окремий регіон? чому лише прийняте до експлуатації? для більшої об’єктивності давайте порівняємо по всій країні і по роках. 1) скільки сдано в експлуатацію з розрахунку на одну людину. 2) скільки взагалі приходиться метрів на одну людину житлової площі в експлуатації.
а то якось підозріло виглядає висмикування окремо взятої локації по окремому показнику. як з боку раші так і України.
ЗІ знайшов в інеті тільки ось це. ви можете дати щось посвіжіше?