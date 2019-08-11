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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:58

  yanyura написав:
Українські миротворці в Конго опинилися в епіцентрі епідемії черевного тифу та холери. Їх не вакцинували до відправки — через 3 місяці їм додому
12 серпня 2019
...
Український контингент у Конго не прищепили від смертельних і заразних хвороб, а в Конго відразу кілька епідемій

У травні 2019 року 18-й окремий вертолітний загін ЗСУ відправили з миротворчою місією в Конго. Згідно з меморандумом, який описує умови місії, Україна повинна вакцинувати своїх військових перед відрядженням. Зараз у регіонах, де розташовані бази миротворців, поширені лихоманка Ебола, легенева чума та холера.

Уже після того як українські миротворці вирушили в Конго, молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя та його напарник з гуманітарного фонду допомоги військовим Сергій Вусик дізналися від службовців 18-го загону, що їх не вакцинували від легеневої чуми, черевного тифу, менінгококової інфекції та холери. (Вакцини від лихоманки Ебола не існує.)

«Я підтримую контакт з військовими в Конго, Афганістані й АТО. Інформацію про те, що немає вакцин, дізналися безпосередньо від хлопців з Конго. Почали перевіряти. З'ясували, що в Конго відправили 250 осіб, близько 80 відсотків не вакциновані, у решти діє старе щеплення. Раніше в усіх місіях усі були вакциновані, траплялися лише поодинокі випадки, коли чогось не вистачало», — розповів theБабелю Вусик.
...

https://thebabel.com.ua/texts/34089-ukr ... 1565609351


Главное в вертолете в Африке что?
Главное в вертолете в Африке это не бздеть!
Заповедь настоящего бойца.
Я в Африке прослужил лет восемь. Прополз на брюхе всю.
Не сделали вакцинацию?
Не тужи.
Оглянись вокруг.
А вокруг там море джина и спирта.
Не тормози, дезинфецируйся!
И помни, тебя любят, хотят и ждут дома. Здоровым, веселым и репродуктивным.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:08

  Мизантрóп написав:Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc


Бредовая статья.
Друг Путина ...
Вы верите в дружбу еврея?
Я вас умоляю ...
Дружит пока не почистит карманы. И сразу расфрендится.
У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку. Это и их дом тоже. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:11

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку.
Мы знаем
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:13

  yanyura написав:Юрий Луценко и Марина Порошенко крестные дочки Юрия Стеця Евы.
Луценко стал генпрокурором, Стець министром информполитики.
Партнеры, друзья и кумовья: из кого состоит «семья» Порошенко
17 мая 2016

https://politeka.net/reading/analytics/ ... oroshenko/

Крёстные родители Евгении и Александры Порошенко — Виктор Ющенко и Оксана Билозир.
17 мая 2016
Кума Порошенко Билозир в четвертый раз стала депутатом (фото)

https://ukranews.com/news/428551-kuma-p ... -deputatom

— С Владимиром вы вообще являетесь практически родственниками — вы крестили его жену, свою подругу Елену Зеленскую. Как вы вообще восприняли предложение подруги стать ее же крестной?

— Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/showb ... 83814.html
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене. Обряд прошел в старинной Ильинской церкви.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/

Какую должность у Зеленского занял Сергей Владимирович Кравец? Елена Кравец?

ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:16

  Frant написав:
  Libo написав:
  Клавдий Шифер написав:Раньше приезжали из Москвы представители партийно-профсоюзных контролирующих органов, давали нагоняй и разгоняли бардак.



Верится с трудом.
Свою Россию Москва со своим ППК смогла преобразовать только в грязный свинарник и позорище. Имея на руках 2 триллиона нефтедолларов.
:lol: :lol: :lol:



Де Росія - там і гав-но!

Московитські окупанти вже засрали окуповану частину Донбасу.

Добре там, де немає московитів!

В річці Кальміус дохнуть риба і раки.

https://uainfo.org/blognews/1565598187- ... hit-v.html

Примерно вот так выглядит провинциальный Нижний Новгород, денег в котором на порядок меньше, чем в Москве
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 60&bih=933
Я бы сравнил с сопоставимой по населению Днепропетровской областью, да вот беда - НЕ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)1,2 по регіонах у 2018 році усього, м2
Дніпропетровська 283 525
http://www.ukrstat.gov.ua/
Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности Нижегордской области в 2018-ом году - 1 351 тыс.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... struction/м2
Т.е. в 4,8 раза больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:32

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Не уводите в сторону. Вы писали
  mephala написав:yanyura
так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат.
а виявляється вони такі ж самі?

Еще раз спрашиваю:
Какую должность у Зеленского занял кум, он же сват, он же брат Сергей Кравец? И кума, она же сваха, она же сестра Елена Кравец?

С удовольствием прочту ваши сведения о том, какие должности заняли другие кумовья, сваты и братья Зеленского.

Насчет кумовьев Порошенко (Політичні дискусії) вы не возражаете?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:34

  Волгарь написав:Примерно вот так выглядит провинциальный Нижний Новгород, денег в котором на порядок меньше, чем в Москве
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 60&bih=933
Я бы сравнил с сопоставимой по населению Днепропетровской областью, да вот беда - НЕ С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ

умора. дав посилання на фото по яким відразу видно що то не фото реальної місцевості а фото з проєктної документації. тобто красива куколка зроблена в редакторах. а в реалі ось це :lol:
Зображення
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:35

Волгарь

А мы тут причем?
Ты своему Лёхе-Кочегару рассказывай, что он живет в русском раю.
А мы по его клипам видим, что живет ваш русский мир хуже наших украинских свиней.
Опущенные животные, что с вас взять.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:40

  mephala написав:Зображення


Писец, и это называется супердержава, русский мир ... Животные в человеческом обличье ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:42

  Волгарь написав:Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)1,2 по регіонах у 2018 році усього, м2
Дніпропетровська 283 525
http://www.ukrstat.gov.ua/
Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности Нижегордской области в 2018-ом году - 1 351 тыс.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... struction/м2
Т.е. в 4,8 раза больше.

а чому лише окремий регіон? чому лише прийняте до експлуатації?
для більшої об’єктивності давайте порівняємо по всій країні і по роках.
1) скільки сдано в експлуатацію з розрахунку на одну людину.
2) скільки взагалі приходиться метрів на одну людину житлової площі в експлуатації.

а то якось підозріло виглядає висмикування окремо взятої локації по окремому показнику. як з боку раші так і України.

ЗІ
знайшов в інеті тільки ось це. ви можете дати щось посвіжіше?
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mephala
 
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