Вас жестоко обманули - увы, но этот дом упал не в РФ, а в Китае, и еще в 2009-м году - 12-е фото сверху на
И здесь
В Китае 13-этажный дом упал и уцелел (3 фото)
28 июня 2009
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:51
Вас жестоко обманули - увы, но этот дом упал не в РФ, а в Китае, и еще в 2009-м году - 12-е фото сверху на
И здесь
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:54
Скільки того Кальміуса в порівнянні з Білим морем
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:58
просто дам відео.
а потім згадаємо що дискус розпочався з планів призначення чоловіка однокласниці.
так що рекомендував би не заводити обговорення в сторону іншим.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:01
много - это не синоним хорошо...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:02
ну нігнаю. це посилання волгарь давав на фото домівок з нижнього
так шо каюсь і посипаю голову пеплом - повівся на розводняк волгаря
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:06
про сутки-двое это легенда придуманая переворотчиками. судя из показаний Яценюка и Турчинова на суде по делу Януковича они имели с ним телефонный разговор буквально за 2-3 часа до голосования в раде...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08
Re: Політичні дискусії
от как эта фотка попала
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:
-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08
Смысл им сюда тикать? В зону нестабильности и напряга, под бок к рф.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:14
будет визит или не будет от этого горячая вода в кранах не появится...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24
mephala
Ну наконец-то вы прочитали ту статью, где фото дома. Именно с той цитаты и надо было начинать, а не с фото.
А тот дом я помню еще из тогдашних новостей, заинтересовало, читал, поэтому быстро и нашел его в Инете.
В видео
Первоначально
О куме - ни слова, ни намека.
Вы это подхватили
Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
Так кто уводит в сторону?
|