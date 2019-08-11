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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3785378637873788>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:51

  Libo написав:
  mephala написав:Зображення


Писец, и это называется супердержава, русский мир ... Животные в человеческом обличье ...
:lol: :lol: :lol:

Вас жестоко обманули - увы, но этот дом упал не в РФ, а в Китае, и еще в 2009-м году - 12-е фото сверху на http://battlecentral.xpg.com.br/forum/t ... t-na-China

И здесь
В Китае 13-этажный дом упал и уцелел (3 фото)
28 июня 2009

https://ru.tsn.ua/svit/v-kitae-13-etazh ... e&m=290414
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:54

  Frant написав:
  Libo написав:
  Клавдий Шифер написав:Раньше приезжали из Москвы представители партийно-профсоюзных контролирующих органов, давали нагоняй и разгоняли бардак.



Верится с трудом.
Свою Россию Москва со своим ППК смогла преобразовать только в грязный свинарник и позорище. Имея на руках 2 триллиона нефтедолларов.
:lol: :lol: :lol:



Де Росія - там і гав-но!

Московитські окупанти вже засрали окуповану частину Донбасу.

Добре там, де немає московитів!

В річці Кальміус дохнуть риба і раки.

https://uainfo.org/blognews/1565598187- ... hit-v.html

Скільки того Кальміуса в порівнянні з Білим морем
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:58

  yanyura написав:
  mephala написав:ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Не уводите в сторону. Вы писали
  mephala написав:yanyura
так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат.
а виявляється вони такі ж самі?

Еще раз спрашиваю:
Какую должность у Зеленского занял кум, он же сват, он же брат Сергей Кравец? И кума, она же сваха, она же сестра Елена Кравец?

С удовольствием прочту ваши сведения о том, какие должности заняли другие кумовья, сваты и братья Зеленского.

Насчет кумовьев Порошенко (Політичні дискусії) вы не возражаете?

просто дам відео.
а потім згадаємо що дискус розпочався з планів призначення чоловіка однокласниці.
так що рекомендував би не заводити обговорення в сторону іншим.
зробимо це разом
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:01

  Оранжевый-хит сезона написав:До конца сентября будет принято много законов.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

много - это не синоним хорошо...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:02

  yanyura написав:Вас жестоко обманули - увы, но этот дом упал не в РФ, а в Китае, и еще в 2009-м году - 12-е фото сверху на http://battlecentral.xpg.com.br/forum/t ... t-na-China

И здесь
В Китае 13-этажный дом упал и уцелел (3 фото)
28 июня 2009

https://ru.tsn.ua/svit/v-kitae-13-etazh ... e&m=290414

ну нігнаю. це посилання волгарь давав на фото домівок з нижнього :lol:
так шо каюсь і посипаю голову пеплом - повівся на розводняк волгаря :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:06

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".

про сутки-двое это легенда придуманая переворотчиками. судя из показаний Яценюка и Турчинова на суде по делу Януковича они имели с ним телефонный разговор буквально за 2-3 часа до голосования в раде...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08

Re: Політичні дискусії

от как эта фотка попала
ЖК Нижнего Новгорода, квартиры в новостройках. Цены, достоинства и недостатки
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:

-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc


Бредовая статья.
Друг Путина ...
Вы верите в дружбу еврея?
Я вас умоляю ...
Дружит пока не почистит карманы. И сразу расфрендится.
У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку. Это и их дом тоже. 8)


Смысл им сюда тикать? В зону нестабильности и напряга, под бок к рф. :?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:14

  Мизантрóп написав:Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc

будет визит или не будет от этого горячая вода в кранах не появится... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24

mephala
Ну наконец-то вы прочитали ту статью, где фото дома. Именно с той цитаты и надо было начинать, а не с фото.

А тот дом я помню еще из тогдашних новостей, заинтересовало, читал, поэтому быстро и нашел его в Инете.


В видео
Кому подобається, що Президент призначає на посаду свого кума чи армейського друга...

Первоначально
vano80
стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

О куме - ни слова, ни намека.

Вы это подхватили
так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:

Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Так кто уводит в сторону?
yanyura
 
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