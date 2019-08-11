Додано: Пон 12 сер, 2019 15:31

mephala написав: Волгарь написав: Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)1,2 по регіонах у 2018 році усього, м2

Дніпропетровська 283 525

http://www.ukrstat.gov.ua/



http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... struction/ м2 Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности Нижегордской области в 2018-ом году - 1 351 тыс.м2

Т.е. в 4,8 раза больше. Т.е. в 4,8 раза больше.

а чому лише окремий регіон? чому лише прийняте до експлуатації?

для більшої об’єктивності давайте порівняємо по всій країні і по роках.

1) скільки сдано в експлуатацію з розрахунку на одну людину.

2) скільки взагалі приходиться метрів на одну людину житлової площі в експлуатації.



а то якось підозріло виглядає висмикування окремо взятої локації по окремому показнику. як з боку раші так і України.



ЗІ

знайшов в інеті тільки ось це. ви можете дати щось посвіжіше?

а чому лише окремий регіон? чому лише прийняте до експлуатації?для більшої об’єктивності давайте порівняємо по всій країні і по роках.а то якось підозріло виглядає висмикування окремо взятої локації по окремому показнику. як з боку раші так і України.ЗІзнайшов в інеті тільки ось це. ви можете дати щось посвіжіше?

В РФ сдается 78 млн. м2 жилья в год - 0,5 м2 на человека в год, на Украине в границах де-факто - менее 9 млн, т.е. 0,25 м2.Жилой фонд РФ на конец 18-го примерно 3 800 млн. м2, и вырос с 90-го года на 1,5 млрд м2 - на 2/3, жилой фонд Украины на конец 18-го - 993 млн. м2.Сравнивать с 14-ым некорректно, но с 90-го по 2013-ый он вырос с 922 до 1097 млн. м2 - на 19%. Обеспеченность жильем на Украине даже немного повыше (пока), вот только причина этого - АБСОЛЮТНО НЕГАТИВНА. Даже в границах де-юре население уменьшилось на 10,5 млн. человек - 20%. Сохранись в стране те же 52 млн., что было на начало 93-го, обеспеченность жильем была бы всего 21 м2 на человека - на 1/5 меньше, чем в РФ. И разрыв только увеличивается - в начале 90-х в России на 1-го жителя приходилось всего 16 против украинских 18-ти м2