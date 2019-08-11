много - это не синоним хорошо...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:01
много - это не синоним хорошо...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:02
ну нігнаю. це посилання волгарь давав на фото домівок з нижнього
так шо каюсь і посипаю голову пеплом - повівся на розводняк волгаря
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:06
про сутки-двое это легенда придуманая переворотчиками. судя из показаний Яценюка и Турчинова на суде по делу Януковича они имели с ним телефонный разговор буквально за 2-3 часа до голосования в раде...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08
Re: Політичні дискусії
от как эта фотка попала
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:
-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08
Смысл им сюда тикать? В зону нестабильности и напряга, под бок к рф.
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:14
будет визит или не будет от этого горячая вода в кранах не появится...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24
mephala
Ну наконец-то вы прочитали ту статью, где фото дома. Именно с той цитаты и надо было начинать, а не с фото.
А тот дом я помню еще из тогдашних новостей, заинтересовало, читал, поэтому быстро и нашел его в Инете.
В видео
Первоначально
О куме - ни слова, ни намека.
Вы это подхватили
Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
Так кто уводит в сторону?
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:31
В РФ сдается 78 млн. м2 жилья в год - 0,5 м2 на человека в год, на Украине в границах де-факто - менее 9 млн, т.е. 0,25 м2.
Жилой фонд РФ на конец 18-го примерно 3 800 млн. м2, и вырос с 90-го года на 1,5 млрд м2 - на 2/3, жилой фонд Украины на конец 18-го - 993 млн. м2.
Сравнивать с 14-ым некорректно, но с 90-го по 2013-ый он вырос с 922 до 1097 млн. м2 - на 19%. Обеспеченность жильем на Украине даже немного повыше (пока), вот только причина этого - АБСОЛЮТНО НЕГАТИВНА. Даже в границах де-юре население уменьшилось на 10,5 млн. человек - 20%. Сохранись в стране те же 52 млн., что было на начало 93-го, обеспеченность жильем была бы всего 21 м2 на человека - на 1/5 меньше, чем в РФ. И разрыв только увеличивается - в начале 90-х в России на 1-го жителя приходилось всего 16 против украинских 18-ти м2
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:37
Юра, не позорь высокое звание зефила. Ты прекрасно понимаешь о чем речь. И пытаешься заболтать тему назначения дружбанов-знакомых на высокие посты.
Для тебя -
"Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), предоставляющий привилегии родственникам[1] или друзьям[2][3] независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).
В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции."
Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул )
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:04
Придется еще раз процитировать:
С каких пор муж одноклассницы стал "близким родственником", "другом"?
И с каких пор человек, окончивший военный ВУЗ, офицер запаса, стал менее компетентным в военном деле, чем человек, не имеющий даже воинского звания "рядовой", со специальностью "инженер по обработке металлов", работавший секретарем райкома комсомола (т.е. хорошо подвешенным языком), но ставший (хоть и на несколько месяцев) Верховным Гланокомандующим Украины (а до этого глава СБУ, одновременно и после - секретарь РНБО)?
Непотизм как раз применим к Порошенко, назначивших своих кумовей и армейского друга на высокие посты, и протолкнувшего сына в депутаты ВР.
А до этого благодаря папе-министру Януковича
И люстрация чиновников времен Януковича прошла мимо него. Чисто случайно.
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