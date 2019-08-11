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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3785378637873788>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:01

  Оранжевый-хит сезона написав:До конца сентября будет принято много законов.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

много - это не синоним хорошо...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:02

  yanyura написав:Вас жестоко обманули - увы, но этот дом упал не в РФ, а в Китае, и еще в 2009-м году - 12-е фото сверху на http://battlecentral.xpg.com.br/forum/t ... t-na-China

И здесь
В Китае 13-этажный дом упал и уцелел (3 фото)
28 июня 2009

https://ru.tsn.ua/svit/v-kitae-13-etazh ... e&m=290414

ну нігнаю. це посилання волгарь давав на фото домівок з нижнього :lol:
так шо каюсь і посипаю голову пеплом - повівся на розводняк волгаря :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:06

  Вкладчик1234 написав:Ещё интересно получилось с "самоотречением от власти" Януковича. Его местоположение было неизвестно ну может сутки-двое, после чего он объявился и заявил что "живой и легитимный".

про сутки-двое это легенда придуманая переворотчиками. судя из показаний Яценюка и Турчинова на суде по делу Януковича они имели с ним телефонный разговор буквально за 2-3 часа до голосования в раде...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08

Re: Політичні дискусії

от как эта фотка попала
ЖК Нижнего Новгорода, квартиры в новостройках. Цены, достоинства и недостатки
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:

-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 15:09, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:08

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc


Бредовая статья.
Друг Путина ...
Вы верите в дружбу еврея?
Я вас умоляю ...
Дружит пока не почистит карманы. И сразу расфрендится.
У Израиля к Украине стратегический интерес. В случае шухера там принято решение евреям тикать в Украину. Поэтому Украину берегут как зеницу ока. Мобилизуют бабло мирового сионизма, чтоб помочь нам сделать из нашей Украины куколку. Это и их дом тоже. 8)


Смысл им сюда тикать? В зону нестабильности и напряга, под бок к рф. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:14

  Мизантрóп написав:Киеву не стоит ждать от визита Нетаньяху ничего хорошего
https://focus.ua/opinion/opinions/43704 ... _WzYF0r8Bc

будет визит или не будет от этого горячая вода в кранах не появится... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:24

mephala
Ну наконец-то вы прочитали ту статью, где фото дома. Именно с той цитаты и надо было начинать, а не с фото.

А тот дом я помню еще из тогдашних новостей, заинтересовало, читал, поэтому быстро и нашел его в Инете.


В видео
Кому подобається, що Президент призначає на посаду свого кума чи армейського друга...

Первоначально
vano80
стало відомо, що “Слуга народу” висуватиме на цю посаду Олександра Завітневича. Він директор ТОВ “Смілянський ливарний завод”. Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

О куме - ни слова, ни намека.

Вы это подхватили
так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:

Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Так кто уводит в сторону?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:31

  mephala написав:
  Волгарь написав:Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)1,2 по регіонах у 2018 році усього, м2
Дніпропетровська 283 525
http://www.ukrstat.gov.ua/
Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и сельской местности Нижегордской области в 2018-ом году - 1 351 тыс.
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ ... struction/м2
Т.е. в 4,8 раза больше.

а чому лише окремий регіон? чому лише прийняте до експлуатації?
для більшої об’єктивності давайте порівняємо по всій країні і по роках.
1) скільки сдано в експлуатацію з розрахунку на одну людину.
2) скільки взагалі приходиться метрів на одну людину житлової площі в експлуатації.

а то якось підозріло виглядає висмикування окремо взятої локації по окремому показнику. як з боку раші так і України.

ЗІ
знайшов в інеті тільки ось це. ви можете дати щось посвіжіше?
Зображення

В РФ сдается 78 млн. м2 жилья в год - 0,5 м2 на человека в год, на Украине в границах де-факто - менее 9 млн, т.е. 0,25 м2.
Жилой фонд РФ на конец 18-го примерно 3 800 млн. м2, и вырос с 90-го года на 1,5 млрд м2 - на 2/3, жилой фонд Украины на конец 18-го - 993 млн. м2.
Сравнивать с 14-ым некорректно, но с 90-го по 2013-ый он вырос с 922 до 1097 млн. м2 - на 19%. Обеспеченность жильем на Украине даже немного повыше (пока), вот только причина этого - АБСОЛЮТНО НЕГАТИВНА. Даже в границах де-юре население уменьшилось на 10,5 млн. человек - 20%. Сохранись в стране те же 52 млн., что было на начало 93-го, обеспеченность жильем была бы всего 21 м2 на человека - на 1/5 меньше, чем в РФ. И разрыв только увеличивается - в начале 90-х в России на 1-го жителя приходилось всего 16 против украинских 18-ти м2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:37

  yanyura написав:Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Так кто уводит в сторону?


Юра, не позорь высокое звание зефила. Ты прекрасно понимаешь о чем речь. И пытаешься заболтать тему назначения дружбанов-знакомых на высокие посты.
Для тебя -
"Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), предоставляющий привилегии родственникам[1] или друзьям[2][3] независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).
В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции."

Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул :mrgreen: )
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:04

  vano80 написав:
  yanyura написав:Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Так кто уводит в сторону?


Юра, не позорь высокое звание зефила. Ты прекрасно понимаешь о чем речь. И пытаешься заболтать тему назначения дружбанов-знакомых на высокие посты.
Для тебя -
"Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), предоставляющий привилегии родственникам[1] или друзьям[2][3] независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).
В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции."

Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул :mrgreen: )

Придется еще раз процитировать:
Libo написав:
Ребята, вы вообще охренели.
Как можно считать мужа одноклассницы кумовством?
Вы знаете мужей своих одноклассниц? Это для вас самые близкие люди, которым вы доверяете свое самое сокровенное?
Кто из вас доверяется, делит бутылку и в дружбе с мужем одноклассницы через неё? Если вы конечно не шпилите ее в два смычка со школьной скамьи... Но это аномалия.


С каких пор муж одноклассницы стал "близким родственником", "другом"?

И с каких пор человек, окончивший военный ВУЗ, офицер запаса, стал менее компетентным в военном деле, чем человек, не имеющий даже воинского звания "рядовой", со специальностью "инженер по обработке металлов", работавший секретарем райкома комсомола (т.е. хорошо подвешенным языком), но ставший (хоть и на несколько месяцев) Верховным Гланокомандующим Украины (а до этого глава СБУ, одновременно и после - секретарь РНБО)?

Непотизм как раз применим к Порошенко, назначивших своих кумовей и армейского друга на высокие посты, и протолкнувшего сына в депутаты ВР.
А до этого благодаря папе-министру Януковича
С января по август 2010 года был заместителем руководителя торгово-экономической миссии Генерального консульства Украины в Шанхае (КНР) (отец в этот период занимал должность Министра иностранных дел Украины)[10][11].

С августа по сентябрь 2010 года — и. о. заместителя руководителя торгово-экономической миссии в Генеральном консульстве Украины в Шанхае[8][12].

С сентября 2010 по июнь 2011 года — вице-консул отдела по экономическим вопросам в Генеральном консульстве в Шанхае[8][11].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%87
И люстрация чиновников времен Януковича прошла мимо него. Чисто случайно.
yanyura
 
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