Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura якщо ти віриш що кандидатура чоловіка однокашниці сплила через його якості а не через те що він свій це твоя справа. але пропаганда яка йшла у відео ДО обрання і дії ПІСЛЯ обрання багато про що кажуть. якщо вам цього не видно - це ваша справа. переконувати не збираюся.
От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...
Puente написав:От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...
Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит
Puente написав:От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...
Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит
По-моему Зепоклонники абсолютно не переживают именно на эту тему, эта тема волнует больше По-поклонников.
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.
просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.
Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику". А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно. Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.
К вашему сожалению у нас логика одна - общепринятая, а вот у вас действительно "новая логика" и она с момента предвыборной кампании появилась причем только по поводу Зе и его команды, во многих других случаях аномалий гораздо меньше.
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