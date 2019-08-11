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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3786378737883789>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:24

yanyura
якщо ти віриш що кандидатура чоловіка однокашниці сплила через його якості а не через те що він свій це твоя справа.
але пропаганда яка йшла у відео ДО обрання і дії ПІСЛЯ обрання багато про що кажуть. якщо вам цього не видно - це ваша справа. переконувати не збираюся.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:27

  vano80 написав:Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул )


Непонятно от чего столько переживаний.
Порохоботы пять лет проглатывали кумовство, назначение родственников, партнеров, знакомых, любовниц и любовников, и тут вдруг восстание машин )))

Причем в этом году порохоботы опять голосовали за Порошенко, то есть опять за кумовство. Проиграли, и тут вдруг нас жестоко обманули, опять типа кумовство )))

Вы радоваться должны, для вас ничего не поменялось, вы получили, что хотели, и за что голосовали. Ну, фамилия другая.

Я думаю, местные порохоботы, не сидели же на потоках, не делали ничего плохого, так немного обманутые люди, так что им должно быть спокойно и комфортно в привычной обстановке.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:36

Re: Політичні дискусії

От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:43

  Puente написав:От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...


Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:45

  vano80 написав:
  Puente написав:От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...


Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит :mrgreen:


По-моему Зепоклонники абсолютно не переживают именно на эту тему, эта тема волнует больше По-поклонников.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:50

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Процент людей умирающих до 65 лет в странах Европы.

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:50

  vano80 написав:
  ol_zy написав:
vano80 написав: Також Завітневич – чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського.

:lol: :lol: просто под столом - это ж в чьем воспаленном мозгу считается как родственная связь? Давайте уже сразу адама и еву приплетайте или обезьяну... чего уж там.


Ребята, вы совсем ничему не учитесь? Я же выше написал про вашу "новую логику".
А ты можешь, наверно с помощью математики или каких то еще умных правил и законов доказать, что директор завода попадает на оборонный комитет, будучи мужем одноклассницы, чисто случайно.
Ну или расскажи про его знания и опыт в нацбезопасности.

К вашему сожалению у нас логика одна - общепринятая, а вот у вас действительно "новая логика" и она с момента предвыборной кампании появилась причем только по поводу Зе и его команды, во многих других случаях аномалий гораздо меньше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:21

  freeze написав:Непонятно от чего столько переживаний.
Порохоботы пять лет проглатывали кумовство, назначение родственников, партнеров, знакомых, любовниц и любовников, и тут вдруг восстание машин )))
Причем в этом году порохоботы опять голосовали за Порошенко, то есть опять за кумовство. Проиграли, и тут вдруг нас жестоко обманули, опять типа кумовство )))
Вы радоваться должны, для вас ничего не поменялось, вы получили, что хотели, и за что голосовали. Ну, фамилия другая.


Порохоботы прозрели. )
А вот у порохофобов зрение стало хромать. ))
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:27

  yanyura написав:Еще раз спрашиваю:
Какую должность у Зеленского занял кум, он же сват, он же брат Сергей Кравец? И кума, она же сваха, она же сестра Елена Кравец?

С удовольствием прочту ваши сведения о том, какие должности заняли другие кумовья, сваты и братья Зеленского.

Насчет кумовьев Порошенко (Політичні дискусії) вы не возражаете?

ну для початку хотілося б взнати хто хрещені батьки у дітей зеленського. а то щось ця тема зовсім не висвітлена :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:29

  freeze написав:
  vano80 написав:
  Puente написав:От ви даєте ... Абсолютно скрізь працює така система . Завжди на відповідальну посаду в першу чергу шукають людину , яка гарантовано буде працювати на користь роботодавця . Ділові якості чи знання/вміння - вже далі по спадаючій ...


Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит :mrgreen:


По-моему Зепоклонники абсолютно не переживают именно на эту тему, эта тема волнует больше По-поклонников.

Значение
1) этногр. отношения между кумовьями
2) перен., разг., неодобр. послабления и поблажки по службе в угоду приятельским отношениям или родственным связям
Итак, начнём записывать :)
1) Оффшоры Порошенко - это плохо, это уход от уплаты налогов. Оффшоры Зеленского - а чё такаво ? да все так делают, оптимизируют
2) Кумовство Порошенко - это плохо, это коррупция. Кумовство Зеленского - а чё такова ? Все так делают
3) Дела в которых фигурирует Порошенко в качестве свидетеля - вор и должен сидеть. Дела на Портнова - неувиновен, так как ничего не нашли и суда не было
....
ЗЕ!поклонники, когда вы ранее критиковали кумовство, коррупцию, оффшоры, то вы не собирались с этим бороться, вы хотите в этом участвовать.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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