Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Официально, "избранников" можно назвать "наёмными" от.... - по каждому смотрите сами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В случае с Зеленским уже будет иное, это все прекрасно понимают:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Основной, голосующий лекторат - пенсионеры. Ему ни кто не забыл "пенсионную реформу 15 го года" "Укреплённую границу",... и многое многое другое.
Поэтому, это будет сложный процесс - дешевле нанять какого нибудь ставленника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Трамп - 73 года - совсем юный по сравнению с основными кандидатами от демократов. Мне чего-то кажется, что Байден проиграет Сандерсу на праймериз. На Байдена уже тонны дерьмеца заготовлены, будучи долго при власти всегда вырастают хвосты, как всегда и Украина внесёт тут свою лепту.
А Сандерс - это песня, некая социалистическая направленность, кумир радикальной молодежи и всех обездоленных, понятно что есть некие рамки. Но Трамп успешно шатает эти рамки тоже.
ну для початку хотілося б взнати хто хрещені батьки у дітей зеленського. а то щось ця тема зовсім не висвітлена
Т.е. - вы даже не знаете, кто кумовья Зеленского, но тем не менее заявляли о том, что он назначил их на "должности"?
mephala Добавлено: Вс 11 авг, 2019 23:26 так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
mephala Добавлено: Пн 12 авг, 2019 09:57 ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.
mephala Добавлено: Пн 12 авг, 2019 12:02 так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат. а виявляється вони такі ж самі?
Придется повторить еще раз: Сергей Владимирович Кравец и Елена Юрьевна Кравец (Маляшенко) - Політичні дискусії
Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах. Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.
Вот интересная "новость"(удар по гривне и производстве в Украине):
УЗ закупит новые локомотивы General Electric УЗ не рассматривает закупку локомотивов украинских производителей УНИА 12.08.2019 18:08:47 УЗ закупит новые локомотивы General Electric АО «Укрзализныця» ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric. https://hvylya.net/news/digest/uz-zakup ... ctric.html Об этом в интервью «УНИАН» заявил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
«Переговоры «Укрзализныци» с представителями Эксимбанка прошли за один день до их встречи с министерством. Я могу говорить только за компанию. Мы ведем переговоры с ними относительно закупки второй партии General Electric. Первым этапом переговоров довольны», — сказал Кравцов.
«Надеюсь, что до конца этого года, возможно, в начале следующего года мы начнем новый этап по поставке тепловозов General Electric.
Отмечу, что у них загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до сорока локомотивов. Но, скорее всего, сорока», — подчеркнул он.
На вопрос, рассматривает ли УЗ закупку локомотивов украинских производителей, Кравцов ответил: «К сожалению, нет таких производителей».
«Мы были бы рады, если бы они были. Ранее был производитель в Днепре (ДЭВЗ). Также у Крюковского завода был проект по производству электровоза, но дальше визуализации мы ничего не видели.
Поэтому при сотрудничестве с иностранными производителями мы рассчитываем на локализацию производства в Украине. Это должно предоставить нашей стране новые технологии, новые рабочие места», — отметил председатель правления «Укрзализныци».
Официально есть два производителя, что предлагали свою технику.(хотя их на порядок больше, но таких "китов" не упомянуть сложно) Но никто ворам не верит - деньги вперёд - за тем паровозы. Заказывайте(платите деньги) - сделаем. Воры сыграли по "пацански". "Лугансктепловоз" - в расчёт не принимался даже в довоенное время - насильно банкротился, слишком мощная производственная база.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.