УЗ закупит новые локомотивы General ElectricУЗ не рассматривает закупку локомотивов украинских производителейУНИА 12.08.2019 18:08:47УЗ закупит новые локомотивы General ElectricАО «Укрзализныця» ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о закупке второй партии локомотивов General Electric.Об этом в интервью «УНИАН» заявил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.«Переговоры «Укрзализныци» с представителями Эксимбанка прошли за один день до их встречи с министерством. Я могу говорить только за компанию. Мы ведем переговоры с ними относительно закупки второй партии General Electric. Первым этапом переговоров довольны», — сказал Кравцов.«Надеюсь, что до конца этого года, возможно, в начале следующего года мы начнем новый этап по поставке тепловозов General Electric.Отмечу, что у них загружено производство, нам нужно подстроиться под их график. Сейчас обсуждаем поставку от двадцати до сорока локомотивов. Но, скорее всего, сорока», — подчеркнул он.На вопрос, рассматривает ли УЗ закупку локомотивов украинских производителей, Кравцов ответил: «К сожалению, нет таких производителей».«Мы были бы рады, если бы они были. Ранее был производитель в Днепре (ДЭВЗ). Также у Крюковского завода был проект по производству электровоза, но дальше визуализации мы ничего не видели.Поэтому при сотрудничестве с иностранными производителями мы рассчитываем на локализацию производства в Украине. Это должно предоставить нашей стране новые технологии, новые рабочие места», — отметил председатель правления «Укрзализныци».