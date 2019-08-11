Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Официально, "избранников" можно назвать "наёмными" от.... - по каждому смотрите сами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В случае с Зеленским уже будет иное, это все прекрасно понимают:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Основной, голосующий лекторат - пенсионеры. Ему ни кто не забыл "пенсионную реформу 15 го года" "Укреплённую границу",... и многое многое другое.
Поэтому, это будет сложный процесс - дешевле нанять какого нибудь ставленника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.
Трамп - 73 года - совсем юный по сравнению с основными кандидатами от демократов. Мне чего-то кажется, что Байден проиграет Сандерсу на праймериз. На Байдена уже тонны дерьмеца заготовлены, будучи долго при власти всегда вырастают хвосты, как всегда и Украина внесёт тут свою лепту.
А Сандерс - это песня, некая социалистическая направленность, кумир радикальной молодежи и всех обездоленных, понятно что есть некие рамки. Но Трамп успешно шатает эти рамки тоже.
ну для початку хотілося б взнати хто хрещені батьки у дітей зеленського. а то щось ця тема зовсім не висвітлена
Т.е. - вы даже не знаете, кто кумовья Зеленского, но тем не менее заявляли о том, что он назначил их на "должности"?
mephala Добавлено: Вс 11 авг, 2019 23:26 так зеля ж казав шо кумовство нафік. а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах. а далі піпл все схава ще й сам придума як зробить з нього хероя
mephala Добавлено: Пн 12 авг, 2019 09:57 ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.
mephala Добавлено: Пн 12 авг, 2019 12:02 так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат. а виявляється вони такі ж самі?
Придется повторить еще раз: Сергей Владимирович Кравец и Елена Юрьевна Кравец (Маляшенко) - Політичні дискусії
Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах. Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.
yanyura написав:Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?
Так кто уводит в сторону?
Юра, не позорь высокое звание зефила. Ты прекрасно понимаешь о чем речь. И пытаешься заболтать тему назначения дружбанов-знакомых на высокие посты. Для тебя - "Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), предоставляющий привилегии родственникам[1] или друзьям[2][3] независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу). В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции."
Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул )
А в чем обманул? В том что назначил не знакомого, по сути, человека на должность?
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pesikot написав:Итак, начнём записывать 1) Оффшоры Порошенко - это плохо, это уход от уплаты налогов. Оффшоры Зеленского - а чё такаво ? да все так делают, оптимизируют 2) Кумовство Порошенко - это плохо, это коррупция. Кумовство Зеленского - а чё такова ? Все так делают 3) Дела в которых фигурирует Порошенко в качестве свидетеля - вор и должен сидеть. Дела на Портнова - неувиновен, так как ничего не нашли и суда не было .... ЗЕ!поклонники, когда вы ранее критиковали кумовство, коррупцию, оффшоры, то вы не собирались с этим бороться, вы хотите в этом участвовать.
1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет! 2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства. 3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так .... Есть еще хоть один реальный пункт?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7