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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 37873788378937903791>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:35

  freeze написав:
  vano80 написав:Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул )


Непонятно от чего столько переживаний.
Порохоботы пять лет проглатывали кумовство, назначение родственников, партнеров, знакомых, любовниц и любовников, и тут вдруг восстание машин )))

Причем в этом году порохоботы опять голосовали за Порошенко, то есть опять за кумовство. Проиграли, и тут вдруг нас жестоко обманули, опять типа кумовство )))

Вы радоваться должны, для вас ничего не поменялось, вы получили, что хотели, и за что голосовали. Ну, фамилия другая.

Я думаю, местные порохоботы, не сидели же на потоках, не делали ничего плохого, так немного обманутые люди, так что им должно быть спокойно и комфортно в привычной обстановке.

Сейчас не многое поменялось :
1. https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 89659.html

2. Деньги уплочены, за чем "выборы" https://news.liga.net/politics/news/tsi ... -pokrovske


Официально, "избранников" можно назвать "наёмными" от.... - по каждому смотрите сами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:48

  pesikot написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:
Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит :mrgreen:


По-моему Зепоклонники абсолютно не переживают именно на эту тему, эта тема волнует больше По-поклонников.

Значение
1) этногр. отношения между кумовьями
2) перен., разг., неодобр. послабления и поблажки по службе в угоду приятельским отношениям или родственным связям
Итак, начнём записывать :)
1) Оффшоры Порошенко - это плохо, это уход от уплаты налогов. Оффшоры Зеленского - а чё такаво ? да все так делают, оптимизируют
2) Кумовство Порошенко - это плохо, это коррупция. Кумовство Зеленского - а чё такова ? Все так делают
3) Дела в которых фигурирует Порошенко в качестве свидетеля - вор и должен сидеть. Дела на Портнова - неувиновен, так как ничего не нашли и суда не было
....
ЗЕ!поклонники, когда вы ранее критиковали кумовство, коррупцию, оффшоры, то вы не собирались с этим бороться, вы хотите в этом участвовать.

В случае с Зеленским уже будет иное, это все прекрасно понимают:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 17:59

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.

https://inshe.tv/politics/2019-08-12/460413/

Следующий президент у нас тогда будет Яценюк.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:15

  detroytred написав:
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.

https://inshe.tv/politics/2019-08-12/460413/

Следующий президент у нас тогда будет Яценюк.

Основной, голосующий лекторат - пенсионеры.
Ему ни кто не забыл "пенсионную реформу 15 го года"
"Укреплённую границу",... и многое многое другое.

Поэтому, это будет сложный процесс - дешевле нанять какого нибудь ставленника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:25

  detroytred написав:
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.

https://inshe.tv/politics/2019-08-12/460413/

Следующий президент у нас тогда будет Яценюк.


Трамп - 73 года - совсем юный по сравнению с основными кандидатами от демократов.
Мне чего-то кажется, что Байден проиграет Сандерсу на праймериз.
На Байдена уже тонны дерьмеца заготовлены, будучи долго при власти всегда вырастают хвосты, как всегда и Украина внесёт тут свою лепту.

А Сандерс - это песня, некая социалистическая направленность, кумир радикальной молодежи и всех обездоленных, понятно что есть некие рамки. Но Трамп успешно шатает эти рамки тоже.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:30

  mephala написав:
  yanyura написав:Еще раз спрашиваю:
Какую должность у Зеленского занял кум, он же сват, он же брат Сергей Кравец? И кума, она же сваха, она же сестра Елена Кравец?

С удовольствием прочту ваши сведения о том, какие должности заняли другие кумовья, сваты и братья Зеленского.

Насчет кумовьев Порошенко (Політичні дискусії) вы не возражаете?

ну для початку хотілося б взнати хто хрещені батьки у дітей зеленського. а то щось ця тема зовсім не висвітлена :roll:

Т.е. - вы даже не знаете, кто кумовья Зеленского, но тем не менее заявляли о том, что он назначил их на "должности"?
mephala
Добавлено: Вс 11 авг, 2019 23:26
так зеля ж казав шо кумовство нафік.
а виявляється такий самий? головне шоб проголосували на виборах.
а далі піпл все схава :lol:
ще й сам придума як зробить з нього хероя :lol:

mephala
Добавлено: Пн 12 авг, 2019 09:57
ну да. зато у зе є право спочатку казати як це погано коли кумовство було у пороха а як сам прийшов до влади то виявляється вже й гарно коли це у зе. ржу із зефілів.


mephala
Добавлено: Пн 12 авг, 2019 12:02
так зефіли ж доказують яка попередня влада була непрофесійна та побудована на засадах кум, сват, брат.
а виявляється вони такі ж самі?

Придется повторить еще раз:
Сергей Владимирович Кравец и Елена Юрьевна Кравец (Маляшенко) - Політичні дискусії
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:33

  pesikot написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:
Золотые слова. Только зепоклонники почему-то решили что сейчас будет по-другому. Ничего, реальность поправит :mrgreen:


По-моему Зепоклонники абсолютно не переживают именно на эту тему, эта тема волнует больше По-поклонников.

Значение
1) этногр. отношения между кумовьями
2) перен., разг., неодобр. послабления и поблажки по службе в угоду приятельским отношениям или родственным связям
Итак, начнём записывать :)
1) Оффшоры Порошенко - это плохо, это уход от уплаты налогов. Оффшоры Зеленского - а чё такаво ? да все так делают, оптимизируют
2) Кумовство Порошенко - это плохо, это коррупция. Кумовство Зеленского - а чё такова ? Все так делают
3) Дела в которых фигурирует Порошенко в качестве свидетеля - вор и должен сидеть. Дела на Портнова - неувиновен, так как ничего не нашли и суда не было
....
ЗЕ!поклонники, когда вы ранее критиковали кумовство, коррупцию, оффшоры, то вы не собирались с этим бороться, вы хотите в этом участвовать.


Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах.
Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 18:52

  vano80 написав:
  yanyura написав:Я и писал о кумовьях и только о кумовьях (Політичні дискусії), вы перевели на
ну так і адміністрацію перейменували. це суть міняє?

Так кто уводит в сторону?


Юра, не позорь высокое звание зефила. Ты прекрасно понимаешь о чем речь. И пытаешься заболтать тему назначения дружбанов-знакомых на высокие посты.
Для тебя -
"Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), предоставляющий привилегии родственникам[1] или друзьям[2][3] независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).
В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных бизнес-структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции."

Понимаешь? В большинстве стран. Так что зеля не предлагает ничего нового (блин, и тут обманул :mrgreen: )

А в чем обманул? В том что назначил не знакомого, по сути, человека на должность?
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 19:03

  pesikot написав:Итак, начнём записывать :)
1) Оффшоры Порошенко - это плохо, это уход от уплаты налогов. Оффшоры Зеленского - а чё такаво ? да все так делают, оптимизируют
2) Кумовство Порошенко - это плохо, это коррупция. Кумовство Зеленского - а чё такова ? Все так делают
3) Дела в которых фигурирует Порошенко в качестве свидетеля - вор и должен сидеть. Дела на Портнова - неувиновен, так как ничего не нашли и суда не было
....
ЗЕ!поклонники, когда вы ранее критиковали кумовство, коррупцию, оффшоры, то вы не собирались с этим бороться, вы хотите в этом участвовать.

1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!
2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.
3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так
....
Есть еще хоть один реальный пункт?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:21

  freeze написав:Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах.
Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.

Что я и говорил. Кумовство Зеленского - это хорошо.
Прикрылись народом. Уже никто ничего не скрывает.
Мораль оставьте в покое, вы и команда ЗЕ! её изнасиловали
freeze когда будут ваш бизнес отжимать. Не надейтесь на поддержку :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 12 сер, 2019 20:24, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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