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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3788378937903791> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 12 сер, 2019 20:22 ol_zy

У команды ЗЕ! истерика натуральная. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2826 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:23 Говорят, что Порошенко использовал тактику путена, и поставил перед собой живой щит из женщин и детей? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9068 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6188 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:29 Вкладчик1234

Ещё один в истерике

Ну продолжайте.

Так приятно наблюдать Ещё один в истерикеНу продолжайте.Так приятно наблюдать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2826 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:32 pesikot написав: freeze написав: Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах.

Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию. Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах.Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.

Что я и говорил. Кумовство Зеленского - это хорошо.

Прикрылись народом. Уже никто ничего не скрывает.

Мораль оставьте в покое, вы и команда ЗЕ! её изнасиловали

freeze когда будут ваш бизнес отжимать. Не надейтесь на поддержку Что я и говорил. Кумовство Зеленского - это хорошо.Прикрылись народом. Уже никто ничего не скрывает.Мораль оставьте в покое, вы и команда ЗЕ! её изнасиловаликогда будут ваш бизнес отжимать. Не надейтесь на поддержку



Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.



Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.



Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.

Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. freeze 4 Повідомлень: 12505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:39 pesikot написав: Вкладчик1234

Ещё один в истерике

Ну продолжайте.

Так приятно наблюдать Ещё один в истерикеНу продолжайте.Так приятно наблюдать



Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.

Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев. Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев. freeze 4 Повідомлень: 12505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:42 freeze написав:

Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.



Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.



Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.

Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.



Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство.

https://strana.ua/news/216538-petr-poroshenko-zajavil-chto-hotov-projti-polihraf-v-efire-telekanala-prjamoj.html

"Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой", но не в Государственном бюро расследований. "



Это ты избирательно так специально пишешь или случайно? Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство."Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил,, но не в Государственном бюро расследований. "Это ты избирательно так специально пишешь или случайно? vano80 Повідомлень: 1400 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:45 freeze написав: Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.



Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.



Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.

Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.

Ты врешь, и врёшь намерено Не трогай мораль.

Порошенко согласился пройти полиграф Это твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф.

Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине.

Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно Ты врешь, и врёшь намереноНе трогай мораль.Порошенко согласился пройти полиграфЭто твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф.Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине.Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2826 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:45 ol_zy написав: 1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!

2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.

3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так

....

Есть еще хоть один реальный пункт? 1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так....Есть еще хоть один реальный пункт?



1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют?

2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю). 1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют?2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю). Востаннє редагувалось vano80 в Пон 12 сер, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз. vano80 Повідомлень: 1400 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:48 freeze написав: Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.

Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев. Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.

Вот пример истерики

Кумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при деле ЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано. Вот пример истерикиКумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при делеЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2826 З нами з: 31.08.09 Подякував: 231 раз. Подякували: 753 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 20:59 vano80 написав: freeze написав:

Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.



Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.



Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.

Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.



Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство.

https://strana.ua/news/216538-petr-poroshenko-zajavil-chto-hotov-projti-polihraf-v-efire-telekanala-prjamoj.html

"Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой", но не в Государственном бюро расследований. "



Это ты избирательно так специально пишешь или случайно? Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство."Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил,, но не в Государственном бюро расследований. "Это ты избирательно так специально пишешь или случайно?



Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.



А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке. Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке. freeze 4 Повідомлень: 12505 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3788378937903791> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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