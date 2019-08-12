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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3788378937903791>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:22

ol_zy
У команды ЗЕ! истерика натуральная.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:23

Говорят, что Порошенко использовал тактику путена, и поставил перед собой живой щит из женщин и детей?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:29

Вкладчик1234
Ещё один в истерике :)
Ну продолжайте.
Так приятно наблюдать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:32

  pesikot написав:
  freeze написав:Ребята, какая-то ненужная дискуссия возникает, проиграли, теперь у вас есть целых пять лет впереди критиковать, но если народ на ура выбрал Юзика, то такое теперь пожелание у основной массы населения, чему показатель феерическая победа Слуги на выборах.
Все же избиратели знали, кто такой Юзик, Дубинский, Бужанский, Ткаченко, кварталовцы в списке, значит сейчас такой тренд в стране. Люди захотели именно их, теперь имеем монокоалицию.

Что я и говорил. Кумовство Зеленского - это хорошо.
Прикрылись народом. Уже никто ничего не скрывает.
Мораль оставьте в покое, вы и команда ЗЕ! её изнасиловали
freeze когда будут ваш бизнес отжимать. Не надейтесь на поддержку :)


Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.

Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.

Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.
Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:39

  pesikot написав:Вкладчик1234
Ещё один в истерике :)
Ну продолжайте.
Так приятно наблюдать :)


Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.
Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:42

  freeze написав:
Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.

Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.

Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.
Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.


Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство.
https://strana.ua/news/216538-petr-poroshenko-zajavil-chto-hotov-projti-polihraf-v-efire-telekanala-prjamoj.html
"Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой", но не в Государственном бюро расследований. "

Это ты избирательно так специально пишешь или случайно?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:45

  freeze написав:Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.

Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.

Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.
Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.

Ты врешь, и врёшь намерено :) Не трогай мораль.
Порошенко согласился пройти полиграф :) Это твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф.
Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине.
Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:45

  ol_zy написав:1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!
2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.
3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так
....
Есть еще хоть один реальный пункт?


1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют?
2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю). :mrgreen:
Востаннє редагувалось vano80 в Пон 12 сер, 2019 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:48

  freeze написав:Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.
Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.

Вот пример истерики :)
Кумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при деле :) ЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:59

  vano80 написав:
  freeze написав:
Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.

Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.

Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.
Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.


Давай цитаты про порохоботов оправдывающих кумовство.
https://strana.ua/news/216538-petr-poroshenko-zajavil-chto-hotov-projti-polihraf-v-efire-telekanala-prjamoj.html
"Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой", но не в Государственном бюро расследований. "

Это ты избирательно так специально пишешь или случайно?


Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.

А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке.
freeze
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