Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь. Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.
Вот пример истерики Кумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при деле ЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано.
Ты реально не такой как все. Сам понял, что написал? Истерят недовольные люди типа тебя, а остальные испытывают чувство глубокого удовлетворения, это примерно на противоположном полюсе от истерики.
Кумовство какое-то процветает - это порохоботы истерят, от зеленофилов никаких жалоб не было. ГБР ничего не может доказать ,это ты так надеешься, не истери, всё докажут. Посадки нужны, так посадят, жди. Олигархи при деле, это порохоботы истерят, я тут их успокаиваю больше.
Вкладчик1234 написав:Говорят, что Порошенко использовал тактику путена, и поставил перед собой живой щит из женщин и детей?
Причем собственных! А если бы кому-нибудь сырым яичком в лоб зарядили Вот только это 100% тактика режима порошенко, напостой прикрываться малолетками, начиная с майдана или использовать их в банковских погромах и неугодных СМИ.
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 12 сер, 2019 21:11, всього редагувалось 2 разів.
freeze написав: Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь. Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.
Я вот лично отношусь к Порошенко резко негативно. Так просрать все шансы для страны, провалить все реформы, развалить остатки экономики мог только враг.
Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше. А ещё одного "Порошенко", даже в лайт-версии страна может уже и не выдержать.
Shram написав:Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.
Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место. Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого, кроме того, как говорил Бацька, что он перетряхнув всю бывшую псевдоэлиту. Это безусловный плюс. Ждем, когда заработает Рада, тогда всё выйдет наружу. Будут дальше плюсы или будет спектакль.
freeze написав: Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.
А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке.
Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать. Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема?
freeze написав: Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.
А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке.
Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать. Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема?
Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть. И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия. Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников.
freeze написав: Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть. И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия. Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников.
Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться? https://ru.tsn.ua/politika/rezultaty-analizov-poroshenko-i-zelenskogo-vse-ob-obsledovanii-kandidatov-v-prezidenty-1324572.html "Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева." "Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь. С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили"
Shram написав:Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.
Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место.
Ну пока всё ограничивается лишь заведением дел. А как подсказывает опыт 99,999% заведенных дел на чиновников масштабом чуть выше канцелярской крысы оканчивается пшиком даже не доходя до суда. Я очень удивлюсь, если даже не Петя, а хоть какой вшивый замминистра из его кодлы окажется на нарах.
freeze написав:Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого
Точно как Петя, в начале своей каденции. Куча громких слов и популистских обещаний. Вот это то и очень сильно и настораживает.