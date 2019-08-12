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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 37893790379137923793> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 12 сер, 2019 21:00 pesikot написав: freeze написав: Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.

Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев. Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.

Вот пример истерики

Кумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при деле ЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано. Вот пример истерикиКумовство процветает, ГБР ничего не может доказать, посадки нужны, олигархи при делеЗЕ!поклоники истерят, но делают вид, что так и задумано.



Ты реально не такой как все. Сам понял, что написал?

Истерят недовольные люди типа тебя, а остальные испытывают чувство глубокого удовлетворения, это примерно на противоположном полюсе от истерики.



Кумовство какое-то процветает - это порохоботы истерят, от зеленофилов никаких жалоб не было.

ГБР ничего не может доказать ,это ты так надеешься, не истери, всё докажут.

Посадки нужны, так посадят, жди.

Олигархи при деле, это порохоботы истерят, я тут их успокаиваю больше. Ты реально не такой как все. Сам понял, что написал?Истерят недовольные люди типа тебя, а остальные испытывают чувство глубокого удовлетворения, это примерно на противоположном полюсе от истерики.Кумовство какое-то процветает - это порохоботы истерят, от зеленофилов никаких жалоб не было.ГБР ничего не может доказать ,это ты так надеешься, не истери, всё докажут.Посадки нужны, так посадят, жди.Олигархи при деле, это порохоботы истерят, я тут их успокаиваю больше. freeze 4 Повідомлень: 12513 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:09 Вкладчик1234 написав: Говорят, что Порошенко использовал тактику путена, и поставил перед собой живой щит из женщин и детей ? Говорят, что Порошенко использовал тактику путена, и

Причем собственных!

А если бы кому-нибудь сырым яичком в лоб зарядили

Вот только это 100% тактика режима порошенко, напостой прикрываться малолетками, начиная с майдана или использовать их в банковских погромах и неугодных СМИ. Причем собственных!А если бы кому-нибудь сырым яичком в лоб зарядилиВот только это 100% тактика режима порошенко, напостой прикрываться малолетками, начиная с майдана или использовать их в банковских погромах и неугодных СМИ. Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 12 сер, 2019 21:11, всього редагувалось 2 разів. Аlександр Повідомлень: 3275 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:09 freeze написав:

Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.

Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев. Вы слабо знаете значения слов - в истерике порохоботы, истерят, что шефа обижают, он только пока свидетель, дети его переживают, кумовство процветает, суды плохие, ГБР - звери, узбагойтесь.Остальные наблюдают на происходящее с чувством глубокого удовлетворения, как говорил Лёня Брежнев.



Я вот лично отношусь к Порошенко резко негативно. Так просрать все шансы для страны, провалить все реформы, развалить остатки экономики мог только враг.



Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.

А ещё одного "Порошенко", даже в лайт-версии страна может уже и не выдержать. Я вот лично отношусь к Порошенко резко негативно. Так просрать все шансы для страны, провалить все реформы, развалить остатки экономики мог только враг.Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.А ещё одного "Порошенко", даже в лайт-версии страна может уже и не выдержать. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2669 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:21 Shram написав: Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше. Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.



Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место.

Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого, кроме того, как говорил Бацька, что он перетряхнув всю бывшую псевдоэлиту.

Это безусловный плюс.

Ждем, когда заработает Рада, тогда всё выйдет наружу. Будут дальше плюсы или будет спектакль. Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место.Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого, кроме того, как говорил Бацька, что он перетряхнув всю бывшую псевдоэлиту.Это безусловный плюс.Ждем, когда заработает Рада, тогда всё выйдет наружу. Будут дальше плюсы или будет спектакль. freeze 4 Повідомлень: 12513 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:26 freeze написав:

Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.



А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке. Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке.



Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать.

Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема? Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать.Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема? vano80 Повідомлень: 1402 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:33 vano80 написав: freeze написав:

Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.



А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке. Петя может хотеть даже в туалете на своем личном полиграфе что-то делать.А есть специальная процедура, которую кстати часто проходят сотрудники силовых ведомств, при назначении на работу, кстати пан Труба при назначении на должность тоже проходил полиграф, но никто не проходит полиграф на помойке.



Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать.

Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема? Эта процедура является обязательной в статусе пороха? петя предложил пройти ее в прямом эфире на том же прямом. Стадион так стадион. Ссать так ссать.Что еще вас не устраивает? Если он соврет, то 73 процента зайдутся в экстазе. В чем проблема?



Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.

И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.

Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников. Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников. freeze 4 Повідомлень: 12513 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:40 freeze написав:

Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.

И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.

Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников. Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников.



Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?

https://ru.tsn.ua/politika/rezultaty-analizov-poroshenko-i-zelenskogo-vse-ob-obsledovanii-kandidatov-v-prezidenty-1324572.html

"Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева."

"Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь.

С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили" Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?"Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева.""Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь.С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили" vano80 Повідомлень: 1402 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:41 freeze написав: Shram написав: Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше. Однако сказать, что сейчас наблюдаю происходящее с чувством глубокого удовлетворения, точно не могу. По сути, на данный момент вижу что Зе идет точно по стопам Пети. Есть небольшие надежды на то, что после начала работы Рады что-то изменится. Однако с каждым новыми словами Зе и с каждым его действием этих надежд всё меньше.



Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место. Я имел в виду глубокое удовлетворения от постановки папередников на заслуженное место.



Ну пока всё ограничивается лишь заведением дел. А как подсказывает опыт 99,999% заведенных дел на чиновников масштабом чуть выше канцелярской крысы оканчивается пшиком даже не доходя до суда.

Я очень удивлюсь, если даже не Петя, а хоть какой вшивый замминистра из его кодлы окажется на нарах.



freeze написав: Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого Пока в реальности от Зели нет ни одного реального дела и решения, ни хорошего, ни плохого



Точно как Петя, в начале своей каденции. Куча громких слов и популистских обещаний.

Вот это то и очень сильно и настораживает. Ну пока всё ограничивается лишь заведением дел. А как подсказывает опыт 99,999% заведенных дел на чиновников масштабом чуть выше канцелярской крысы оканчивается пшиком даже не доходя до суда.Я очень удивлюсь, если даже не Петя, а хоть какой вшивый замминистра из его кодлы окажется на нарах.Точно как Петя, в начале своей каденции. Куча громких слов и популистских обещаний.Вот это то и очень сильно и настораживает. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2669 З нами з: 26.03.16 Подякував: 134 раз. Подякували: 827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:48 Shram написав:

Точно как Петя, в начале своей каденции. Куча громких слов и популистских обещаний.

Вот это то и очень сильно и настораживает. Точно как Петя, в начале своей каденции. Куча громких слов и популистских обещаний.Вот это то и очень сильно и настораживает.



А чего настораживает. Хорошие юристы, понимание, что власти у нас меняются постоянно и все пучком А чего настораживает. Хорошие юристы, понимание, что власти у нас меняются постоянно и все пучком vano80 Повідомлень: 1402 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 21:54 vano80 написав: Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться? Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?



Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой -

Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать.

Поэтому учи матчасть. Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой -Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать.Поэтому учи матчасть. freeze 4 Повідомлень: 12513 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 37893790379137923793> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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