Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Придется повторить еще раз: Сергей Владимирович Кравец и Елена Юрьевна Кравец (Маляшенко) - Політичні дискусії
потрібно статтю де буде чітко вказано: хрещені батьки обох дітей зеленського хрещені батьки кожного з подружжя зеленських в тій статті що ви вказали не наведено прізвища тих хто хрестив. щоб не було помилкових версій потрібна чітка інформація. а так ту статтю я і до вас бачив.
і коли я казав про кумівство я мав на увазі більш широке його використання коли кажуть про призначення на посади своїх людей не зважаючи на їх кваліфікацію. якщо ви не зрозуміли то потрібно було перепитати а не зчиняти гвалт.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 12 сер, 2019 22:26, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:і коли я казав про кумівство я мав на увазі більш широке його використання коли кажуть про призначення на посади своїх людей не зважаючи на їх кваліфікацію.
На сегодняшний день я не вижу ни одной фамилии, которая бы не справлялась с возложенными на них Зеленским обязанностями. Не факт, что кто-то третий справлялся бы лучше или хуже. По крайней мере жалоб не слышал. Так что исходя из вашего определения и кумовьев нет среди назначенцев, и собственно кумовства нет.
vano80 написав:Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?
Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой - Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать. Поэтому учи матчасть.
Я пока вижу - стадион так стадион. ссать так ссать. полиграф - так при всех. И сдачу анализов кандидатом в знакомой клинике, да потом еще "девочка ошиблась. Почему кандидат волосы не сдал, вопроса конечно нет. Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?
mephala написав:і коли я казав про кумівство я мав на увазі більш широке його використання коли кажуть про призначення на посади своїх людей не зважаючи на їх кваліфікацію.
На сегодняшний день я не вижу ни одной фамилии, которая бы не справлялась с возложенными на них Зеленским обязанностями. Не факт, что кто-то третий справлялся бы лучше или хуже. По крайней мере жалоб не слышал. Так что исходя из вашего определения и кумовьев нет среди назначенцев, и собственно кумовства нет.
а що значить не справилася з покладеними обов’язками? от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику? Чи виконують спецзавдання не пов’язані з держслужбою? А саме цікаве навіть не те що призначає своїх а те що чухав у вуха до виборів одне а коли дійшло до призначень то вже йому і не потрібно що там люди думають Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ
mephala написав:от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?
Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.
vano80 написав:Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?
Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.
Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал.
То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы? Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?