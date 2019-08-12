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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3790379137923793 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 12 сер, 2019 23:15 vano80 написав: То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы? То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?



Нет, не правильно, ты просто не в теме, когда первый раз сдавали в местные лаборатории, то не Петя, не Вова волосы не сдавали, только кровь, так тогда они договорились. Нет, не правильно, ты просто не в теме, когда первый раз сдавали в местные лаборатории, то не Петя, не Вова волосы не сдавали, только кровь, так тогда они договорились. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:17 freeze написав: vano80 написав: Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?



Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.

Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам. Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.



Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?

Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?

Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё vano80 Повідомлень: 1403 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:20 vano80 написав: Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил? Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?



Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался. Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:23 vano80



Не переживай, думаю папередника в реале не посадят, затихарится на вилле в Испании на долгие годы, на пенсию уже собрал, детей выучил, всё у него будет хорошо. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 00:40 freeze написав: mephala написав: от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику? от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?



Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются. Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.

так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"

може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.

а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею mephala Повідомлень: 5213 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3790379137923793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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