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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 сер, 2019 23:15
vano80 написав:
То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?
Нет, не правильно, ты просто не в теме, когда первый раз сдавали в местные лаборатории, то не Петя, не Вова волосы не сдавали, только кровь, так тогда они договорились.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:17
freeze написав: vano80 написав:
Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?
Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.
Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.
Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?
Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?
Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:20
vano80 написав:
Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?
Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 23:23
vano80
Не переживай, думаю папередника в реале не посадят, затихарится на вилле в Испании на долгие годы, на пенсию уже собрал, детей выучил, всё у него будет хорошо.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 00:40
freeze написав: mephala написав:
от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?
Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.
так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"
може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.
а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею
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