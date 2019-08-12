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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3791379237933794> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 12 сер, 2019 23:15 vano80 написав: То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы? То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?



Нет, не правильно, ты просто не в теме, когда первый раз сдавали в местные лаборатории, то не Петя, не Вова волосы не сдавали, только кровь, так тогда они договорились. Нет, не правильно, ты просто не в теме, когда первый раз сдавали в местные лаборатории, то не Петя, не Вова волосы не сдавали, только кровь, так тогда они договорились. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:17 freeze написав: vano80 написав: Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?



Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.

Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам. Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.



Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?

Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?

Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё vano80 Повідомлень: 1403 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:20 vano80 написав: Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил? Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?



Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался. Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 сер, 2019 23:23 vano80



Не переживай, думаю папередника в реале не посадят, затихарится на вилле в Испании на долгие годы, на пенсию уже собрал, детей выучил, всё у него будет хорошо. freeze 4 Повідомлень: 12515 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 00:40 freeze написав: mephala написав: от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику? от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?



Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются. Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.

так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"

може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.

а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею mephala Повідомлень: 5213 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 01:12 pesikot написав: ol_zy

У команды ЗЕ! истерика натуральная. У команды ЗЕ! истерика натуральная.

где? пока только вижу истерику у по-поклонников, кстати у самого По тоже истерика была сегодня после допроса, судя по голосу, интонациям и упоминании о Порошенке в 3 лице. где? пока только вижу истерику у по-поклонников, кстати у самого По тоже истерика была сегодня после допроса, судя по голосу, интонациям и упоминании о Порошенке в 3 лице. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 01:14 pesikot написав: freeze написав: Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.



Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.



Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.

Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать. Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой.Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.

Ты врешь, и врёшь намерено Не трогай мораль.

Порошенко согласился пройти полиграф Это твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф.

Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине.

Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно Ты врешь, и врёшь намереноНе трогай мораль.Порошенко согласился пройти полиграфЭто твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф.Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине.Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно

у кого вы говорили истерика? у кого вы говорили истерика? Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 01:22 vano80 написав: ol_zy написав: 1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!

2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.

3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так

....

Есть еще хоть один реальный пункт? 1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет!2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства.3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так....Есть еще хоть один реальный пункт?



1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют?

2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю). 1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют?2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю).

1. Да, именно сроки: быть президентом и платить налоги на убийство своих граждан выводить средства в офшоры, чтобы налоги не платить, при этом отмывая бюджетные средства. И совсем другое дело прекратить все дела перед тем как стать президентом, кстати, то что папередник клятвенно обещал и за 5 лет не сделал.

2. Своим, а именно привлеченным профессионалам и входящих на конкурсной основе в партию СН - естественно, что только своим, но не куму, брату, свату, лучшему дружбану (хоть и не бум-бум в этой области зато свой). Не путайте своих и кумовство. 1. Да, именно сроки: быть президентом и платить налоги на убийство своих граждан выводить средства в офшоры, чтобы налоги не платить, при этом отмывая бюджетные средства. И совсем другое дело прекратить все дела перед тем как стать президентом, кстати, то что папередник клятвенно обещал и за 5 лет не сделал.2. Своим, а именно привлеченным профессионалам и входящих на конкурсной основе в партию СН - естественно, что только своим, но не куму, брату, свату, лучшему дружбану (хоть и не бум-бум в этой области зато свой). Не путайте своих и кумовство. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 01:30 vano80 написав: freeze написав:

Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.

И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.

Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников. Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть.И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия.Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников.



Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?

https://ru.tsn.ua/politika/rezultaty-analizov-poroshenko-i-zelenskogo-vse-ob-obsledovanii-kandidatov-v-prezidenty-1324572.html

"Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева."

"Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь.

С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили" Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?"Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева.""Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь.С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили"

А результат из Вада где? Киевские клиники подневольные как им приказали такие результаты и выдали - это как полиграф на 112. А результат из Вада где? Киевские клиники подневольные как им приказали такие результаты и выдали - это как полиграф на 112. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 01:51 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться? Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?



Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой -

Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать.

Поэтому учи матчасть. Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой -Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать.Поэтому учи матчасть.



Я пока вижу - стадион так стадион. ссать так ссать. полиграф - так при всех.

И сдачу анализов кандидатом в знакомой клинике, да потом еще "девочка ошиблась.

Почему кандидат волосы не сдал, вопроса конечно нет.

Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему? Я пока вижу - стадион так стадион. ссать так ссать. полиграф - так при всех.И сдачу анализов кандидатом в знакомой клинике, да потом еще "девочка ошиблась.Почему кандидат волосы не сдал, вопроса конечно нет.Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?

Что значит при всех? Чтобы всех кого он выдаст предупредить и они успели свалить из страны? Допрос максимум под запись с обнародованием после завершения дела и задержания всех фигурантов. Например, на публичном суде. Что значит при всех? Чтобы всех кого он выдаст предупредить и они успели свалить из страны? Допрос максимум под запись с обнародованием после завершения дела и задержания всех фигурантов. Например, на публичном суде. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3791379237933794> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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