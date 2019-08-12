Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?
Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада. Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.
Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой? Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил? Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё
vano80 написав:Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?
Я выше отписал, это полная ерунда, кровавый барыга первый раз волосы не сдавал и вызов не принял, тем более о волосах речи не было, второй раз волосы сдал, но вероятно негативный результат и публиковать отказался.
mephala написав:от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?
Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.
так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками" може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився. а так логіка у вас кльова. як в тому анекдоті - скільки молдаван потрібно щоб вкрутити лампочку? і пофік що їх треба вісім. головне справилися з задачею
freeze написав:Успокойтесь, порохоботы не имеют права говорит о морали, они пять лет оправдывали кумовство, а когда боссу одно место прищемили начали истерить.
Вообще была хорошая идея люстрировать папередников, не знаю чего затихло, решили видимо выборочно удалить через приговоры.
Петя отказался пройти детектор лжи по делу об отмывании средств по каналу Прямой. Ясень пень, никто и не сомневался, есть что скрывать.
Ты врешь, и врёшь намерено Не трогай мораль. Порошенко согласился пройти полиграф Это твоё враньё, что он не согласился пройти полиграф. Ты там у лучших юристов Украины Портнова и Богдана узнай, они тебе ответят, что полиграф не имеет юридической силы в Украине. Это всё настолько тупой наезд, что даже сельскому бухгалтеру всё видно
у кого вы говорили истерика?
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ol_zy написав:1. Офшоры ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА офшоры были!!! У ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО офшоров нет! 2. Где кумовство у Зеленского???? Конкретно ФИО, должность, степень родства. 3. По делам Порошенки - ведется следствие, если виновен, то вор и должен сидеть - ждем решения суда. Портнов - суд был, доказать ничего не смогли, извинились и выплатили компенсацию. Кажется так .... Есть еще хоть один реальный пункт?
1. Оба зарабатывали на мышебратьях.Оба платили там налоги. тебя только сроки волнуют? 2. Вы с Юрой там совсем не понимаете о чем попрохоботы пишут? Кумовство в смысле раздачи должностей своим (разжевываю).
1. Да, именно сроки: быть президентом и платить налоги на убийство своих граждан выводить средства в офшоры, чтобы налоги не платить, при этом отмывая бюджетные средства. И совсем другое дело прекратить все дела перед тем как стать президентом, кстати, то что папередник клятвенно обещал и за 5 лет не сделал. 2. Своим, а именно привлеченным профессионалам и входящих на конкурсной основе в партию СН - естественно, что только своим, но не куму, брату, свату, лучшему дружбану (хоть и не бум-бум в этой области зато свой). Не путайте своих и кумовство.
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freeze написав: Проблема, что это не шоу, это уже уголовное дело, где подследственный может сесть. И в отличие от вольной предвыборной компании, где можно сдать псевдоанализы в Вада и не получить результатов, подследственный уже не может указывать, что ему надо делать органам следствия. Но никто не запрещает ему устроить большое шоу на своей Прямой помойке, где на личном полиграфе при помощи врача Ганапольского пройти проверку для своих поклонников.
Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться? https://ru.tsn.ua/politika/rezultaty-analizov-poroshenko-i-zelenskogo-vse-ob-obsledovanii-kandidatov-v-prezidenty-1324572.html "Порошенко публично сдавал кровь на НСК "Олимпийский". Анализы проводили четыре разных учреждения: две частные - "Борис" и "Medicom" и две государственные - больница скорой медицинской помощи города Киева и наркологическая больница города Киева." "Зеленский сдал кровь в частной клинике "Евролаб" около 8 часов утра. Он сдавал только кровь. С результатами Зеленского вышла заминка. Хотя предварительно сообщалось, что анализы кандидата будут обнародованы через три дня, лаборатория выслала их Зеленскому уже в пятницу, во второй половине дня. В документах значилось, что в крови употребление наркотических веществ кандидатом не обнаружено. Правда, как впоследствии выяснилось, анализы поступили с ошибкой. Предварительно анализы были датированы 2 апреля и шоумен разместил их у себя на странице в Facebook. Через несколько минут скан-копию изменили на правильную, с датой 5 апреля, впрочем, в Сети это отследили"
А результат из Вада где? Киевские клиники подневольные как им приказали такие результаты и выдали - это как полиграф на 112.
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vano80 написав:Я так понимаю, ты начинаешь уже во вранье скатываться?
Я так понимаю, что ты слабо владеешь темой - Петя с большой помпой затем сдал анализы на камеру в ВАДА, и потом замылил опубликование их результатов, видимо опять было что скрывать. Поэтому учи матчасть.
Я пока вижу - стадион так стадион. ссать так ссать. полиграф - так при всех. И сдачу анализов кандидатом в знакомой клинике, да потом еще "девочка ошиблась. Почему кандидат волосы не сдал, вопроса конечно нет. Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?
Что значит при всех? Чтобы всех кого он выдаст предупредить и они успели свалить из страны? Допрос максимум под запись с обнародованием после завершения дела и задержания всех фигурантов. Например, на публичном суде.
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