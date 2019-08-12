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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3791379237933794 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 01:59 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему? Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?



Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.



Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал. Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал.



То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?

Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?

а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.

Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 02:02 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?



Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.

Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам. Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.



Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?

Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?

Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё

Ну это лехторат Пети мекает по этому вопросу. Зе просто поставил Петю на место и показал, собственно, где его место и кто из них чьи команды выполняет. Ну это лехторат Пети мекает по этому вопросу. Зе просто поставил Петю на место и показал, собственно, где его место и кто из них чьи команды выполняет. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5397 З нами з: 20.01.15 Подякував: 354 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3791379237933794 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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