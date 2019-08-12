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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 сер, 2019 01:59
vano80 написав: freeze написав: vano80 написав:
Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?
Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.
Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал.
То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?
Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?
а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.
Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина...
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Додано: Вів 13 сер, 2019 02:02
vano80 написав: freeze написав: vano80 написав:
Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?
Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.
Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.
Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?
Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?
Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё
Ну это лехторат Пети мекает по этому вопросу. Зе просто поставил Петю на место и показал, собственно, где его место и кто из них чьи команды выполняет.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 13 сер, 2019 07:22
mephala написав: freeze написав: mephala написав:
от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?
Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.
так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"
може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.
Какой Вы нудный...
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
Над которым, кстати, есть свой руководитель, повыше рангом. Если его устраивает качество работы руководителя Офиса, то так и будет, сколько постов и комментов ни пиши.
К тому же, работники Офиса (и два зама в том числе) не получили денег из бюджета ни копейки с начала каденции Зе.
К чему такие непрерывные стенания по поводу двух замов - непонятно.
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AlexxK
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:43
AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
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mephala
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Додано: Вів 13 сер, 2019 08:48
mephala написав: AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.
Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.
Количество министерств тоже собираются сократить.
Откуда вы берете свои пугалки ?
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freeze
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04
mephala написав: AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.
ЗЫ
Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете
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AlexxK
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09
freeze написав: mephala написав: AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.
Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.
Количество министерств тоже собираются сократить.
Откуда вы берете свои пугалки ?
чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.
я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.
і я не казав що збільшать кількість міністерств. а казав що якщо використовувати логіку алекса який казав яка різниця скільки людей робить аби з роботою справлялися то так само можна і інших призначати скільки завгодно.
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mephala
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:15
AlexxK написав: mephala написав: AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.
ЗЫ
Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете
висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.
хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів.
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mephala
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:15
mephala написав:
чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.
я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.
Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.
Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.
Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.
Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад.
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freeze
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:23
freeze написав: mephala написав:
чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.
я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.
Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.
Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.
Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.
Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад.
ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?
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mephala
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