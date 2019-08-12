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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3792379337943795> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 01:59 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему? Почему не докрутили пороха на публикацию анализов - кому вопрос задавать? или победитель решил не педалировать тему?



Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.



Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал. Нет смысла педалировать эту тему, все таки Порох отец троих детей, некрасиво опускать на такой теме прилюдно. Зеленский сам отец двоих детей.Но все понимают, что чистые результаты анализов давно бы были опубликованы, там Петя кстати и волосы сдавал.



То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?

Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? То есть вова не сдал волосы, чтобы детей в случае чего не шокировать? Я правильно понял твои выводы?Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?

а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.

Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5402 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 02:02 vano80 написав: freeze написав: vano80 написав: Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие? Зачем тогда надо было устраивать эту клоунаду кандидатом, если результаты не собирались публиковать настоящие?



Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.

Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам. Почему все результаты опубликованы, кроме результатов Порошенко, сданных в Вада.Возможно думал, что пронесет, договорится, а потом когда стал полный расклад, Петя решил не публиковать по понятным причинам.



Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?

Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?

Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё Почему кандидат не сдал волосы, там же вроде наркоту можно обнаружить на поздних сроках? Почему кандидат не принял вызов пороха, и не сдал в других лабораториях, кроме знакомой?Кровавый барыга вызовы принял, а молодой то чего струсил?Знаешь как на эти вопросы реагирует пересичный зе-лекторат? Меканьем и переходом на свынарчуков. Удобно, чё

Ну это лехторат Пети мекает по этому вопросу. Зе просто поставил Петю на место и показал, собственно, где его место и кто из них чьи команды выполняет. Ну это лехторат Пети мекает по этому вопросу. Зе просто поставил Петю на место и показал, собственно, где его место и кто из них чьи команды выполняет. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5402 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 07:22 mephala написав: freeze написав: mephala написав: от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику? от наприклад у голови АП є два зами. Костюк та Трофімов. ви знаєте чи вони справляються з обов’язками чи просто сидять на стільчику?



Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются. Мне-то зачем это знать ? Если непосредственного начальника Офиса эти ребята полностью устраивают, то и флаг им в руки. Они в Офисе Президента не для моего хорошего настроения работают, а для обеспечения деятельности Президента. Видимо полностью справляются.

так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"

може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.

так в цьому й полягає смисл "справляється з обов’язками"може тому їх і двоє що свої? а взяли б спеціаліста то і один би справився.



Какой Вы нудный...



Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.



Над которым, кстати, есть свой руководитель, повыше рангом. Если его устраивает качество работы руководителя Офиса, то так и будет, сколько постов и комментов ни пиши.



К тому же, работники Офиса (и два зама в том числе) не получили денег из бюджета ни копейки с начала каденции Зе.



К чему такие непрерывные стенания по поводу двух замов - непонятно. Какой Вы нудный...Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.Над которым, кстати, есть свой руководитель, повыше рангом. Если его устраивает качество работы руководителя Офиса, то так и будет, сколько постов и комментов ни пиши.К тому же, работники Офиса (и два зама в том числе) не получили денег из бюджета ни копейки с начала каденции Зе.К чему такие непрерывные стенания по поводу двух замов - непонятно. AlexxK Повідомлень: 22 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 08:43 AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.

якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? mephala Повідомлень: 5218 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 08:48 mephala написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.

якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.



Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.



Количество министерств тоже собираются сократить.



Откуда вы берете свои пугалки ? Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.Количество министерств тоже собираются сократить.Откуда вы берете свои пугалки ? freeze 4 Повідомлень: 12518 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04 mephala написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.

якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.



ЗЫ

Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.ЗЫЧитая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете AlexxK Повідомлень: 22 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:09 freeze написав: mephala написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.

якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.



Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.



Количество министерств тоже собираются сократить.



Откуда вы берете свои пугалки ? Вы как всегда вкидываете какие-то свои фантазии.Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.Количество министерств тоже собираются сократить.Откуда вы берете свои пугалки ?

чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.

я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.

і я не казав що збільшать кількість міністерств. а казав що якщо використовувати логіку алекса який казав яка різниця скільки людей робить аби з роботою справлялися то так само можна і інших призначати скільки завгодно. чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.і я не казав що збільшать кількість міністерств. а казав що якщо використовувати логіку алекса який казав яка різниця скільки людей робить аби з роботою справлялися то так само можна і інших призначати скільки завгодно. mephala Повідомлень: 5218 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:15 AlexxK написав: mephala написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.

якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.



ЗЫ

Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.ЗЫЧитая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете



висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.

хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів. висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів. mephala Повідомлень: 5218 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:15 mephala написав: чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.

я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених. чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.



Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.



Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.



Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.



Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад. Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад. freeze 4 Повідомлень: 12518 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:23 freeze написав: mephala написав: чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.

я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених. чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.



Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.



Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.



Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.



Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад. Я вижу очередной детский сад с парадоксальной логикой типа Песикота и Соммера, с непониманием того что пишешь плюс того что читаешь.Вы сказали дойдем до 100 министерств, то есть вы имели в виду, что из-за назначения якобы непрофессионалов, надо увеличивать количество работников.Вам ваши же слова процитировали и ответили, что всё идет наоборот.Вы не имеете не малейшего понятия как работают эти два зама, и берете смелость на основании своего полного незнания еще делать какие-то выводы. Точно детский сад.

ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? mephala Повідомлень: 5218 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3792379337943795> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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