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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:28
mephala написав:
ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?
Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.
Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:29
ol_zy написав:
а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.
Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина...
То что ты пишешь, это и есть признак тупого электората. Зеля хотел показать, что петя зассыт сдавать анализы, потому что алкаш.
Петя поднял ставки, ибо бояться нечего. И тут уже работник культуры обосрался по полной. Но ты и дальше можешь рассказывать, что именно так и было задумано.
И кстати, люди неоднократно писали, что в евролабе дата проставляется автоматом, и сотрудница не могла ошибиться с клавой. Но зефанам все "божья роса"
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35
mephala написав: AlexxK написав: AlexxK написав:
Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов.
mephala написав:
якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.
але їм з наших налогів зарплатню виплачують.
так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.
а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.
а що? головне щоб справлялися.
ЗІ
якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?
А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.
ЗЫ
Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете
висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.
хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів.
Двойные стандарты - это как раз у вас. Вашему идолу можно было назначать родственников и кумовьев, а Зе уже почему-то нельзя. Применяйте к Зе свои стандарты.
А мы со своими стандартами разберемся сами, противники По были против кумовства, а именно родственников и кумовьев, а не против своих. Вы подменяете понятия, у вас теперь кумовья - это синоним своих, после чего обвиняете в двойных стандартах. Начните с себя для начала - осудите кумовство при По и признайте, что По не достоин быть президентом из-за назначения родственников и кумовьев и после этого переходите к Зе. Называйте ФИО, должность и степень родства, кого крестил, с как мутил с Зе до его президентства, какие схемы начал использовать на чем воровать бюджетные деньги.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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