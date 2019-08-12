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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3792379337943795 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 09:28 mephala написав: ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?



Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.

Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. freeze 4 Повідомлень: 12518 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:29 ol_zy написав: а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.

Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина...



То что ты пишешь, это и есть признак тупого электората. Зеля хотел показать, что петя зассыт сдавать анализы, потому что алкаш.

Петя поднял ставки, ибо бояться нечего. И тут уже работник культуры обосрался по полной. Но ты и дальше можешь рассказывать, что именно так и было задумано.

И кстати, люди неоднократно писали, что в евролабе дата проставляется автоматом, и сотрудница не могла ошибиться с клавой. Но зефанам все "божья роса" То что ты пишешь, это и есть признак тупого электората. Зеля хотел показать, что петя зассыт сдавать анализы, потому что алкаш.Петя поднял ставки, ибо бояться нечего. И тут уже работник культуры обосрался по полной. Но ты и дальше можешь рассказывать, что именно так и было задумано.И кстати, люди неоднократно писали, что в евролабе дата проставляется автоматом, и сотрудница не могла ошибиться с клавой. Но зефанам все "божья роса" vano80 Повідомлень: 1405 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35 mephala написав: AlexxK написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. mephala написав: якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.



ЗЫ

Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.ЗЫЧитая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете



висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.

хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів. висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів.

Двойные стандарты - это как раз у вас. Вашему идолу можно было назначать родственников и кумовьев, а Зе уже почему-то нельзя. Применяйте к Зе свои стандарты.

А мы со своими стандартами разберемся сами, противники По были против кумовства, а именно родственников и кумовьев, а не против своих. Вы подменяете понятия, у вас теперь кумовья - это синоним своих, после чего обвиняете в двойных стандартах. Начните с себя для начала - осудите кумовство при По и признайте, что По не достоин быть президентом из-за назначения родственников и кумовьев и после этого переходите к Зе. Называйте ФИО, должность и степень родства, кого крестил, с как мутил с Зе до его президентства, какие схемы начал использовать на чем воровать бюджетные деньги. Двойные стандарты - это как раз у вас. Вашему идолу можно было назначать родственников и кумовьев, а Зе уже почему-то нельзя. Применяйте к Зе свои стандарты.А мы со своими стандартами разберемся сами, противники По были против кумовства, а именно родственников и кумовьев, а не против своих. Вы подменяете понятия, у вас теперь кумовья - это синоним своих, после чего обвиняете в двойных стандартах. Начните с себя для начала - осудите кумовство при По и признайте, что По не достоин быть президентом из-за назначения родственников и кумовьев и после этого переходите к Зе. Называйте ФИО, должность и степень родства, кого крестил, с как мутил с Зе до его президентства, какие схемы начал использовать на чем воровать бюджетные деньги. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5402 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 555 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3792379337943795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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