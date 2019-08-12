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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3792379337943795 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 09:28 mephala написав: ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?



Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.

Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. freeze 4 Повідомлень: 12518 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3624 раз. Подякували: 5279 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:29 ol_zy написав: а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.

Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина... а Зе что предлагал сдавать мочу? Сдавать волосы? Нет - не предлагал и у него хватило воли и ума сказать нет Пете и не выполнять, Петины просьбы.Т.е. Зе сказал, Петя сделал. Петя сказал - Зе проигнорировал, в обоих вариантах Зе выиграл. Петя как президент и главнокомандующий, должен был послать Зе сдавать анализы самостоятельно и показать кто в доме хозяин. Вот только он показал совсем другого хозяина...



То что ты пишешь, это и есть признак тупого электората. Зеля хотел показать, что петя зассыт сдавать анализы, потому что алкаш.

Петя поднял ставки, ибо бояться нечего. И тут уже работник культуры обосрался по полной. Но ты и дальше можешь рассказывать, что именно так и было задумано.

И кстати, люди неоднократно писали, что в евролабе дата проставляется автоматом, и сотрудница не могла ошибиться с клавой. Но зефанам все "божья роса" То что ты пишешь, это и есть признак тупого электората. Зеля хотел показать, что петя зассыт сдавать анализы, потому что алкаш.Петя поднял ставки, ибо бояться нечего. И тут уже работник культуры обосрался по полной. Но ты и дальше можешь рассказывать, что именно так и было задумано.И кстати, люди неоднократно писали, что в евролабе дата проставляется автоматом, и сотрудница не могла ошибиться с клавой. Но зефанам все "божья роса" vano80 Повідомлень: 1406 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35 mephala написав: AlexxK написав: AlexxK написав: Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. Сколько у руководителя должно быть замов и справляются ли они со своими обязанностями, решает руководитель, а не завсегдатаи форумов. mephala написав: якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.

але їм з наших налогів зарплатню виплачують.

так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.

а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.

а що? головне щоб справлялися.



ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? якщо він буде видавати їм зарплатню із свого карману то і я не рахував би його помічників.але їм з наших налогів зарплатню виплачують.так що не потрібно тут чухати про скільки вгодно.а то так дійдемо до 100 міністерств, 4500 депутатів і так далі.а що? головне щоб справлялися.ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.



ЗЫ

Читая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете А какая разница? Если там что-то не комильфо, мы об этом узнаем, рано или поздно. А пока что рано еще делать выводы, тем более такие неадекватные.ЗЫЧитая Ваши малологичные размышления, складывается такое впечатление, что Вы просто посты набиваете



висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.

хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів. висновки в мене цілком адекватні на відміну віз зефілів які кажуть що коли порошенко своїх призначає то це погано а коли зеленський призначає то давайте подивимося. може рано чи пізно щось взнаємо.хоча я знаю як це називається - політика подвійних стандартів. от це цілком про зефілів.

Двойные стандарты - это как раз у вас. Вашему идолу можно было назначать родственников и кумовьев, а Зе уже почему-то нельзя. Применяйте к Зе свои стандарты.

А мы со своими стандартами разберемся сами, противники По были против кумовства, а именно родственников и кумовьев, а не против своих. Вы подменяете понятия, у вас теперь кумовья - это синоним своих, после чего обвиняете в двойных стандартах. Начните с себя для начала - осудите кумовство при По и признайте, что По не достоин быть президентом из-за назначения родственников и кумовьев и после этого переходите к Зе. Называйте ФИО, должность и степень родства, кого крестил, с как мутил с Зе до его президентства, какие схемы начал использовать на чем воровать бюджетные деньги. Двойные стандарты - это как раз у вас. Вашему идолу можно было назначать родственников и кумовьев, а Зе уже почему-то нельзя. Применяйте к Зе свои стандарты.А мы со своими стандартами разберемся сами, противники По были против кумовства, а именно родственников и кумовьев, а не против своих. Вы подменяете понятия, у вас теперь кумовья - это синоним своих, после чего обвиняете в двойных стандартах. Начните с себя для начала - осудите кумовство при По и признайте, что По не достоин быть президентом из-за назначения родственников и кумовьев и после этого переходите к Зе. Называйте ФИО, должность и степень родства, кого крестил, с как мутил с Зе до его президентства, какие схемы начал использовать на чем воровать бюджетные деньги. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5402 З нами з: 20.01.15 Подякував: 353 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 10:36 mephala написав:

ЗІ

якщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати? ЗІякщо ви кажете що вони не отримали ні копійки з бюджету - хто їх утримує можете сказати?



чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.

я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.

і я не казав що збільшать кількість міністерств. а казав що якщо використовувати логіку алекса який казав яка різниця скільки людей робить аби з роботою справлялися то так само можна і інших призначати скільки завгодно.[/quote][/quote]



А Вы манипулятор еще тот!

Мой ответ Вам "какая разница?" касался Вашего вопроса после ЗІ в Вашем сообщении, но ни как не количества тех или иных работников. Раздувать штаты это однозначно плохо, и Вам указали на противоположную тенденцию.

На текущий момент.

Что будет дальше - посмотрим.

В том числе и по поводу оплаты работников Офиса. Пока что ДУСя их не финансирует. А за чей счет они помидоры покупают и коммунальные оплачивают - может Богдан им мат.помощь оказывает, может Зеля. Вот в этом вопросе, если там нет какого криминала, и Вам и мне должно быть амбивалентно



Если Вы, конечно, не ставите перед собой цель - посчитать деньги в чужом кармане. чув дзвін та не знає звідкіль він. от це 100% про вас.я казав про двух замів яких призначили з кругу своїх а ви мені про інших скорочених.і я не казав що збільшать кількість міністерств. а казав що якщо використовуватито так само можна і інших призначати скільки завгодно.[/quote][/quote]А Вы манипулятор еще тот!Мой ответ Вам "какая разница?" касался Вашего вопроса после ЗІ в Вашем сообщении, но ни как не количества тех или иных работников. Раздувать штаты это однозначно плохо, и Вам указали на противоположную тенденцию.На текущий момент.Что будет дальше - посмотрим.В том числе и по поводу оплаты работников Офиса. Пока что ДУСя их не финансирует. А за чей счет они помидоры покупают и коммунальные оплачивают - может Богдан им мат.помощь оказывает, может Зеля. Вот в этом вопросе, если там нет какого криминала, и Вам и мне должно быть амбивалентноЕсли Вы, конечно, не ставите перед собой цель - посчитать деньги в чужом кармане. AlexxK Повідомлень: 23 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 11:56 vano80, mephala.

Вы уж звыняйте, я человек простой, всяким заковыристым премудростям не обученный и вовсе не экстрасекс - написано кумовство, так и понимаю, что речь идет о самых настоящих кумовьях, написано "Непоти́зм", да еще и с расшифровкой (дети, внуки, племянники), начинаю судорожно искать, на какую же должность папа пристроил свою 15-летнюю Александру и своего 6-летнего Кирилла, своих будущих внуков и несуществующих племянников...



А оно вот как оказывается - термин "кумовство" вы используете во всемирногалактическом смысле, подставляя под него абсолютно всех людей, хоть раз в жизни имеющих счастье (или несчастье) пересекаться с Зеленским. Вот только выяснилось это только через несколько дней, после кучи ваших постов...



И вот сижу я в непонятке и думаю, а стоит ли вообще отвечать на ваши (обоих) посты, опять вы напишите что-то простое, что потом окажется глобальным, и опять я, как ваш оппонент, окажусь в чем-то неприглядном, а вы снова в белом (по вашему мнению)? Ну так вы об этом свою думу думать будете.



Вы уж, ваши сиятельства (в смысле сияющим от собственной ауры) пишите попроще, так уж вышло, ваши оппоненты академий международных сношений (существующих при всемирно известном таковом институте при Винницком кулинарном техникуме или ему подобном) не кончали, так что пишите попроще, без дипломатических ухищрений.



Персонально для mephala о кумовьях.

ну для початку хотілося б взнати хто хрещені батьки у дітей зеленського. а то щось ця тема зовсім не висвітлена

По Порошенко все понятно и я (да и не только я) уже писал о его непосредственных кумовьях и их должностях, но вам это неинтересно, видимо приелось, либо считаете, что для него это так и должно быть по его статусу вашего господина.

По Зеленскому . Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение.

С дочкой понятно, если Елена Кравец написала

А поскольку мой муж крестил их дочку

то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец.

С Кириллом тоже особых проблем нет.

Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/

Смотрим здесь на фото, сделанное во время крещения и сравниваем с фото Елены и Сергея на https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou ... i-kravets/

Включайте свои Л - логику и Н - наблюдательность.





vano80, на страницах этой ветки есть с десяток людей, которые мне известны только по их никам, но которым я без каких-либо колебаний позволю обращаться ко мне на "ты" и по моему имени, однако вы не относитесь к их числу, так что, будьте любезны обращаться ко мне так, как принято на форуме - на "вы", и согласно правилам форума - по моему нику. Иначе я буду рассматривать подобное от вас как намеренное оскорбление меня, с соотв. жалобой администрации форума. Пока я такого не делал, но все когда-то происходит в первый раз. Надеюсь, у вас еще нет склероза и вы это запомните. Вы уж звыняйте, я человек простой, всяким заковыристым премудростям не обученный и вовсе не экстрасекс - написано кумовство, так и понимаю, что речь идет о самых настоящих кумовьях, написано "Непоти́зм", да еще и с расшифровкой (дети, внуки, племянники), начинаю судорожно искать, на какую же должность папа пристроил свою 15-летнюю Александру и своего 6-летнего Кирилла, своих будущих внуков и несуществующих племянников...А оно вот как оказывается - термин "кумовство" вы используете во всемирногалактическом смысле, подставляя под него абсолютно всех людей, хоть раз в жизни имеющих счастье (или несчастье) пересекаться с Зеленским. Вот только выяснилось это только через несколько дней, после кучи ваших постов...И вот сижу я в непонятке и думаю, а стоит ли вообще отвечать на ваши (обоих) посты, опять вы напишите что-то простое, что потом окажется глобальным, и опять я, как ваш оппонент, окажусь в чем-то неприглядном, а вы снова в белом (по вашему мнению)? Ну так вы об этом свою думу думать будете.Вы уж, ваши сиятельства (в смысле сияющим от собственной ауры) пишите попроще, так уж вышло, ваши оппоненты академий международных сношений (существующих при всемирно известном таковом институте при Винницком кулинарном техникуме или ему подобном) не кончали, так что пишите попроще, без дипломатических ухищрений.Персонально дляо кумовьях.все понятно и я (да и не только я) уже писал о его непосредственных кумовьях и их должностях, но вам это неинтересно, видимо приелось, либо считаете, что для него это так и должно быть по его статусу вашего господина.. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение.С дочкой понятно, если Елена Кравец написалато крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец.С Кириллом тоже особых проблем нет.Смотрим здесь на фото, сделанное во время крещения и сравниваем с фото Елены и Сергея наВключайте свои Л - логику и Н - наблюдательность., на страницах этой ветки есть с десяток людей, которые мне известны только по их никам, но которым я без каких-либо колебаний позволю обращаться ко мне на "ты" и по моему имени, однако вы не относитесь к их числу, так что, будьте любезны обращаться ко мне так, как принято на форуме - на "вы", и согласно правилам форума - по моему нику. Иначе я буду рассматривать подобное от вас как намеренное оскорбление меня, с соотв. жалобой администрации форума. Пока я такого не делал, но все когда-то происходит в первый раз. Надеюсь, у вас еще нет склероза и вы это запомните. yanyura Повідомлень: 4880 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 13:15 freeze написав: Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый. Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый. А давайте проаналізуємо хто розумніший?

Той хто просував армія-мова-віра

Чи той хто каже що це не основне

1 Яка була причина агресії росії ? - правильно - захист російської мови...

Яка ще є причина крім мови , на яку може послатись росія при агресії? - правильно притіснення московського партіархату(тобто віра)

2 Хто зупинив російську агресивну заразу? - правильно армія...

3 Якщо педерація не розвалиться- в які регіони вона полізе захищати мову(віру) - правильно в Одесу і Харків (частково Херсон і Миколаїв)

4 Чиї внути постраждають в Харкові так само як постраждали люди в ОРДЛО - правильно Лада

а чиї постраждають в Одесі? - правильно Фріза



От і виходить , що Порошенко захищав дітей внуків Фріза-Лада , від дурних ідей Фріза-Лада.



ПС

Якщо педерація полізе в Одесу-Харків , бо якийсь сурков доложить що Фріз і Лад незадоволені політикою по мові і вірі - чи зобовязана буде Армія України захищати тих одеситів і харківян кому не подобаються вислови Фріза і Лада про мову і віру?



Отже висновк

Чим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.



Думай-ТЕ А давайте проаналізуємо хто розумніший?Той хто просував армія-мова-віраЧи той хто каже що це не основне1 Яка була причина агресії росії ? - правильно - захист російської мови...Яка ще є причина крім мови , на яку може послатись росія при агресії? - правильно притіснення московського партіархату(тобто віра)2 Хто зупинив російську агресивну заразу? - правильно армія...3 Якщо педерація не розвалиться- в які регіони вона полізе захищати мову(віру) - правильно в Одесу і Харків (частково Херсон і Миколаїв)4 Чиї внути постраждають в Харкові так само як постраждали люди в ОРДЛО - правильно Ладаа чиї постраждають в Одесі? - правильно ФрізаОт і виходить , що Порошенко захищав дітей внуків Фріза-Лада , від дурних ідей Фріза-Лада.ПСЯкщо педерація полізе в Одесу-Харків , бо якийсь сурков доложить що Фріз і Лад незадоволені політикою по мові і вірі - чи зобовязана буде Армія України захищати тих одеситів і харківян кому не подобаються вислови Фріза і Лада про мову і віру?Отже висновкЧим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.Думай-ТЕ в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21251 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 13:23 Re: Політичні дискусії freeze написав: Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.

Количество министерств тоже собираются сократить. Президент Володимир Зеленський скоротив чисельність працівників АП та перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". Про це повідомляється на сайті президента.Количество министерств тоже собираются сократить. Мене не цікавить кількість працівників... - мене цікавить

а - вартість їх утримання

б - ефективність їх роботи....



Тому коли буде 4500 депутатів ВР ,які для мене будуть дешевші ніж сьогоднішніх 450 і при цьому якість рішень 4500 буде вище - я буду обома руками голосувати за збільшення кількості при умові зменшення вартості і покращення ефективності



А от заявки від зеленського що його апарат буде дешевшим і ефективнішим - я не зустрічав...

Але якщо він буде меншим,дорожчим і менш ефективним ніж папєрєдніки - то заявка про зменшення кількості як я розумію не задовільнить і самих ярих зеленофілів. Мене не цікавить кількість працівників... - мене цікавитьа - вартість їх утриманняб - ефективність їх роботи....Тому коли буде 4500 депутатів ВР ,які для мене будуть дешевші ніж сьогоднішніх 450 і при цьому якість рішень 4500 буде вище - я буду обома руками голосувати за збільшення кількості при умові зменшення вартості і покращення ефективностіА от заявки від зеленського що його апарат буде дешевшим і ефективнішим - я не зустрічав...Але якщо він буде меншим,дорожчим і менш ефективним ніж папєрєдніки - то заявка про зменшення кількості як я розумію не задовільнить і самих ярих зеленофілів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21251 З нами з: 15.01.09 Подякував: 145 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 14:00 yanyura написав: vano80, на страницах этой ветки есть с десяток людей, которые мне известны только по их никам, но которым я без каких-либо колебаний позволю обращаться ко мне на "ты" и по моему имени, однако вы не относитесь к их числу, так что, будьте любезны обращаться ко мне так, как принято на форуме - на "вы", и согласно правилам форума - по моему нику. Иначе я буду рассматривать подобное от вас как намеренное оскорбление меня, с соотв. жалобой администрации форума. Пока я такого не делал, но все когда-то происходит в первый раз. Надеюсь, у вас еще нет склероза и вы это запомните. , на страницах этой ветки есть с десяток людей, которые мне известны только по их никам, но которым я без каких-либо колебаний позволю обращаться ко мне на "ты" и по моему имени, однако вы не относитесь к их числу, так что, будьте любезны обращаться ко мне так, как принято на форуме - на "вы", и согласно правилам форума - по моему нику. Иначе я буду рассматривать подобное от вас как намеренное оскорбление меня, с соотв. жалобой администрации форума. Пока я такого не делал, но все когда-то происходит в первый раз. Надеюсь, у вас еще нет склероза и вы это запомните.



Если ты считаешь мои посты оскорбительными - твое право обращаться куда угодно. В этом никто не может тебя ограничить.

По кумовству.

https://zik.ua/ru/news/2019/05/23/kumovstvo_poprezydentsky_pochemu_obshchestvo_ponemnogo_razocharovivaetsya_v_1578609

"Кадровые решения Владимира Зеленского осуждают как сами избиратели, так и часть экспертов. Мол, обещали без традиционного кумовства, а получили назначения на должности товарищей и «кварталовцев». Впрочем, такая ситуация не впервые складывается в украинской власти. Так как при разных президентах кумовство открывало двери кабинетов?"

"И первые назначения новоиспеченного президента уже наделали шума. Помогать главе государства будут сценаристы и продюсеры «Квартала 95», юрист олигарха Игоря Коломойского, эксперты, которых ранее представляли как советников Зеленского. А также друг детства Зеленского – Иван Баканов. Он теперь заместитель председателя СБУ. Поэтому традиция кумовства и сегодня, кажется, чувствует себя хорошо."



Как ты можешь заметить, термин "кумовство" используется не в прямом смысле не только клятыми порохоботами.



https://newsone.ua/opinions/kakaja-zhest-budet-dalshe-kak-polzovateli-sotssetej-otreahirovali-na-novye-naznachenija-zelenskoho.html

"Конечно, вслед за увольнениями последовали назначения. И хоть Зеленский обещал, что кумовства не будет, решения он принял довольно странные." Если ты считаешь мои посты оскорбительными - твое право обращаться куда угодно. В этом никто не может тебя ограничить.По кумовству."Кадровые решения Владимира Зеленского осуждают как сами избиратели, так и часть экспертов. Мол, обещали без традиционного кумовства, а получили назначения на должности товарищей и «кварталовцев». Впрочем, такая ситуация не впервые складывается в украинской власти. Так как при разных президентах кумовство открывало двери кабинетов?""И первые назначения новоиспеченного президента уже наделали шума. Помогать главе государства будут сценаристы и продюсеры «Квартала 95», юрист олигарха Игоря Коломойского, эксперты, которых ранее представляли как советников Зеленского. А также друг детства Зеленского – Иван Баканов. Он теперь заместитель председателя СБУ. Поэтому традиция кумовства и сегодня, кажется, чувствует себя хорошо."Как ты можешь заметить, термин "кумовство" используется не в прямом смысле не только клятыми порохоботами."Конечно, вслед за увольнениями последовали назначения. И хоть Зеленский обещал, что кумовства не будет, решения он принял довольно странные." vano80 Повідомлень: 1406 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3792379337943795 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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