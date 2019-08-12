budivelnik написав:

freeze написав: Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый. Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый.

А давайте проаналізуємо хто розумніший?Той хто просував армія-мова-віраЧи той хто каже що це не основне1 Яка була причина агресії росії ? - правильно - захист російської мови...Яка ще є причина крім мови , на яку може послатись росія при агресії? - правильно притіснення московського партіархату(тобто віра)2 Хто зупинив російську агресивну заразу? - правильно армія...3 Якщо педерація не розвалиться- в які регіони вона полізе захищати мову(віру) - правильно в Одесу і Харків (частково Херсон і Миколаїв)4 Чиї внути постраждають в Харкові так само як постраждали люди в ОРДЛО - правильно Ладаа чиї постраждають в Одесі? - правильно ФрізаОт і виходить , що Порошенко захищав дітей внуків Фріза-Лада , від дурних ідей Фріза-Лада.ПСЯкщо педерація полізе в Одесу-Харків , бо якийсь сурков доложить що Фріз і Лад незадоволені політикою по мові і вірі - чи зобовязана буде Армія України захищати тих одеситів і харківян кому не подобаються вислови Фріза і Лада про мову і віру?Отже висновкЧим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.Думай-ТЕ