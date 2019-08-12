Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А давайте проаналізуємо хто розумніший? Той хто просував армія-мова-віра Чи той хто каже що це не основне
Отже висновк Чим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.
Думай-ТЕ
А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке? Кстати, в какой церкви крещены детки Пети? Вдруг, окажется что в МП? Да и в армии сынок Петюни только фотосессию в камуфляже провел и обратно в Киев, на хлебное место.
-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка; -80% домов – нарушения в установке оконных блоков; -65% домов – кровельные протечки; -58% домов – промерзание стен; -52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции; -49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий; -46% домов – дефекты штукатурных работ; -37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа; -35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Тем не менее их сдается в 5 (ПЯТЬ) раз больше, чем в Днепре. И квартиры в них неплохо раскупаются от 55 тыс. м2 и выше. Квартиру на берегу Волги в 45 м2 в этом году (1 комната) мы продали за 3,5 млн. за 2 дня.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
freeze написав:Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый.
А давайте проаналізуємо хто розумніший? Той хто просував армія-мова-віра Чи той хто каже що це не основне 1 Яка була причина агресії росії ? - правильно - захист російської мови... Яка ще є причина крім мови , на яку може послатись росія при агресії? - правильно притіснення московського партіархату(тобто віра) 2 Хто зупинив російську агресивну заразу? - правильно армія... 3 Якщо педерація не розвалиться- в які регіони вона полізе захищати мову(віру) - правильно в Одесу і Харків (частково Херсон і Миколаїв) 4 Чиї внути постраждають в Харкові так само як постраждали люди в ОРДЛО - правильно Лада а чиї постраждають в Одесі? - правильно Фріза
От і виходить , що Порошенко захищав дітей внуків Фріза-Лада , від дурних ідей Фріза-Лада.
ПС Якщо педерація полізе в Одесу-Харків , бо якийсь сурков доложить що Фріз і Лад незадоволені політикою по мові і вірі - чи зобовязана буде Армія України захищати тих одеситів і харківян кому не подобаються вислови Фріза і Лада про мову і віру?
Отже висновк Чим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.
Думай-ТЕ
Мне думать над лозунгами не надо было, надо было думать Порошенко, который подняв лозунги, которые откалывали от него огромные группы избирателей, добился своего феерического проигрыша. Спрашивается чего на выборы шел ? Чтобы заведомо проиграть ? Ну, молодец, возьми конфетку, проиграл со свистом. Мог бы не позориться, поддержал бы лучше какого нибудь условного Вакарчука, но и тут ПОПа жадность подвела.
Зеленский в отличие от Порошенко серьезно подошел к выборам, желая победить. Тшательно проработана стратегия, отброшены все до одного лозунги, которые могли бы отколоть от него хотя бы небольшие группы избирателей.
Все, результат на унылом Петином лице. Причем еще в декабре глава администрации Порошенко на совещании прилюдно заявил, что с такими предвыборными лозунгами выиграть нельзя, ПОП наорал на него. Поэтому итог - череда глупейших ошибок и чрезмерная самоуверенность и привели Петю к полному провалу. Умного он показал мало в предвыборной борьбе, проиграл где только мог.
Я щось не зрозумів... Я говорю про правильність дій пана Порошенка,який чітко визначив пріорітети виконання яких зменшить ймовірність військової агресії в Одесі чи Харкові.... А ви про що? Про те що клоун наобіцяв більше... І як це наобіцяне зменшило 8 загинувших від початку перемиря ?
Тому Станьте дорослими і подумайте не про обіцянки-цяцянки політиків,а про свої реальні дії які зменшать ймовірність війни у Ваших оселях і для Ваших дітей/внуків/правнуків.. А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра... При чому особисто Ви можете говорити хоч на суахілі.хоч на івриті ,хоч суржиком російсько-єврейсько-слободжансько-одеським... Молитися хоч Будді на Торі, чи Магомету на Біблії... Але при цьому робіть це тихо і для себе... ,а для пуйла поширюйте наступну інформацію Ми підтримуємо АрмМовВіру і не потребуємо російських війсь в Одесі чи Харкові.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке? Кстати, в какой церкви крещены детки Пети? Вдруг, окажется что в МП? Да и в армии сынок Петюни только фотосессию в камуфляже провел и обратно в Киев, на хлебное место.
Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть.. Але якщо ви створитеінформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка; -80% домов – нарушения в установке оконных блоков; -65% домов – кровельные протечки; -58% домов – промерзание стен; -52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции; -49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий; -46% домов – дефекты штукатурных работ; -37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа; -35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления
Тем не менее их сдается в 5 (ПЯТЬ) раз больше, чем в Днепре. И квартиры в них неплохо раскупаются от 55 тыс. м2 и выше. Квартиру на берегу Волги в 45 м2 в этом году (1 комната) мы продали за 3,5 млн. за 2 дня.
Зачем агитируешь за свою парашу? Достаточно посмотреть и послушать самих русских. И ужаснуться от вашего русского мира. Это позор. Заработав 2 трлн. долларов на нефти, жить хуже украинских свиней. Тебе не кажется?
А ось і дії на пропозицію треба перестати стріляти... https://www.president.gov.ua/documents/5962019-29073 .....увільнити БЕЗСМЕРТНОГО Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 серпня 2019 року
В мене питання-це Безсмертний повинен був перестати стріляти?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69