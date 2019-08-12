RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3794379537963797>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:50

  budivelnik написав:А давайте проаналізуємо хто розумніший?
Той хто просував армія-мова-віра
Чи той хто каже що це не основне

Отже висновк
Чим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.

Думай-ТЕ


А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Кстати, в какой церкви крещены детки Пети? Вдруг, окажется что в МП?
Да и в армии сынок Петюни только фотосессию в камуфляже провел и обратно в Киев, на хлебное место.

Вот и Думай-ТЕ, сами.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:04

  mephala написав:от как эта фотка попала
ЖК Нижнего Новгорода, квартиры в новостройках. Цены, достоинства и недостатки
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:

-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления

Тем не менее их сдается в 5 (ПЯТЬ) раз больше, чем в Днепре. И квартиры в них неплохо раскупаются от 55 тыс. м2 и выше. Квартиру на берегу Волги в 45 м2 в этом году (1 комната) мы продали за 3,5 млн. за 2 дня.
Волгарь
 
Повідомлень: 6931
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:31

как будет работать первая украинская переправа на Дунае

ще один проект крававой хунти
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/06/10/648590/
як так?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15937
З нами з: 09.03.14
Подякував: 934 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:00

  freeze написав:
budivelnik написав:
  freeze написав:Петя потерял нюх, и выбрал лозунг про Веру и Язык. Глупый.
А давайте проаналізуємо хто розумніший?
Той хто просував армія-мова-віра
Чи той хто каже що це не основне
1 Яка була причина агресії росії ? - правильно - захист російської мови...
Яка ще є причина крім мови , на яку може послатись росія при агресії? - правильно притіснення московського партіархату(тобто віра)
2 Хто зупинив російську агресивну заразу? - правильно армія...
3 Якщо педерація не розвалиться- в які регіони вона полізе захищати мову(віру) - правильно в Одесу і Харків (частково Херсон і Миколаїв)
4 Чиї внути постраждають в Харкові так само як постраждали люди в ОРДЛО - правильно Лада
а чиї постраждають в Одесі? - правильно Фріза

От і виходить , що Порошенко захищав дітей внуків Фріза-Лада , від дурних ідей Фріза-Лада.

ПС
Якщо педерація полізе в Одесу-Харків , бо якийсь сурков доложить що Фріз і Лад незадоволені політикою по мові і вірі - чи зобовязана буде Армія України захищати тих одеситів і харківян кому не подобаються вислови Фріза і Лада про мову і віру?

Отже висновк
Чим більше ви патякаєте про утиски мови і віри (при чому патякаєте на російській ходячи в церкву МП ) тим швидше накличите(або з більшою ймовірністю) снаряди на голови своїх дітей внуків і при цьому Вам навіть не треба буде змінювати місце проживання - війна найде вас у вас дома.

Думай-ТЕ
Мне думать над лозунгами не надо было, надо было думать Порошенко, который подняв лозунги, которые откалывали от него огромные группы избирателей, добился своего феерического проигрыша. Спрашивается чего на выборы шел ? Чтобы заведомо проиграть ? Ну, молодец, возьми конфетку, проиграл со свистом.
Мог бы не позориться, поддержал бы лучше какого нибудь условного Вакарчука, но и тут ПОПа жадность подвела.

Зеленский в отличие от Порошенко серьезно подошел к выборам, желая победить. Тшательно проработана стратегия, отброшены все до одного лозунги, которые могли бы отколоть от него хотя бы небольшие группы избирателей.

Все, результат на унылом Петином лице. Причем еще в декабре глава администрации Порошенко на совещании прилюдно заявил, что с такими предвыборными лозунгами выиграть нельзя, ПОП наорал на него. Поэтому итог - череда глупейших ошибок и чрезмерная самоуверенность и привели Петю к полному провалу. Умного он показал мало в предвыборной борьбе, проиграл где только мог.
Я щось не зрозумів...
Я говорю про правильність дій пана Порошенка,який чітко визначив пріорітети виконання яких зменшить ймовірність військової агресії в Одесі чи Харкові....
А ви про що?
Про те що клоун наобіцяв більше...
І як це наобіцяне зменшило 8 загинувших від початку перемиря ?

Тому
Станьте дорослими і подумайте не про обіцянки-цяцянки політиків,а про свої реальні дії які зменшать ймовірність війни у Ваших оселях і для Ваших дітей/внуків/правнуків..
А щоб цю ймовірність зменшити-треба просто виконувати дії Армія-Мова-Віра...
При чому особисто Ви можете говорити хоч на суахілі.хоч на івриті ,хоч суржиком російсько-єврейсько-слободжансько-одеським...
Молитися хоч Будді на Торі, чи Магомету на Біблії...
Але при цьому робіть це тихо і для себе... ,а для пуйла поширюйте наступну інформацію
Ми підтримуємо АрмМовВіру і не потребуємо російських війсь в Одесі чи Харкові.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21254
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:00

  Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Кстати, в какой церкви крещены детки Пети? Вдруг, окажется что в МП?
Да и в армии сынок Петюни только фотосессию в камуфляже провел и обратно в Киев, на хлебное место.

Вот и Думай-ТЕ, сами.


Да про петюню понятно. Давай про преза уточним.
https://kp.ua/culture/444565-vladymyr-zelenskyi-o-poluchennoi-yz-voenkomata-povestke-nado-znachyt-nado-ya-vse-budu-delat-po-zakonu
" Да какие тут шутки, - говорит Зеленский. - Мне действительно позвонила мама, которая живет в Кривом Роге, и сказала, что на наш домашний адрес принесли повестку."
https://www.rbc.ua/rus/styler/uklonyalsya-armii-mama-zelenskogo-sdelala-1555150154.html "Однако мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в своем комментарии для "Громадского" сообщила, что на ее адрес в Кривом Роге, где Зеленский проживал до переезда в Киев, никаких повесток не приходило."
https://korrespondent.net/ukraine/4109013-mynoborony-povestok-zelenskomu-ne-bylo"Информацию об отправке повесток ранее публиковала пресс-служба ведомства на официальной странице Министерства обороны в Facebook. Публикация была ответом на запросы депутатов Верховной Рады Юлия Мамчура, Александра Бригинца (оба - Блок Петра Порошенко), Татьяны Черновол и Михаила Бондаря (оба - Народный фронт)
Тем не менее, в ответ на аналогичный запрос Українських новин министерство сообщило другую информацию.
"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", - сказано в ответе министерства."

Так было или не было?
vano80
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:02

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть..
Але якщо ви створитеінформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21254
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:03

  Волгарь написав:
  mephala написав:от как эта фотка попала
ЖК Нижнего Новгорода, квартиры в новостройках. Цены, достоинства и недостатки
По объективным сведениям в Нижнем Новгороде около 90% вводимых в эксплуатацию жилых домов сдается с наличием строительного брака. Мы приведем некоторые, наиболее часто встречающиеся нарушения при строительстве в Нижнем Новгороде:

-90% сдающихся домов – некачественная цементная стяжка;
-80% домов – нарушения в установке оконных блоков;
-65% домов – кровельные протечки;
-58% домов – промерзание стен;
-52% домов – разгерметизация швов и отсутствие гидроизоляции;
-49% домов – нарушения геометрии фундамента, стен и перекрытий;
-46% домов – дефекты штукатурных работ;
-37% домов – неработоспособность вентиляции, вследствие неверного проектирования и монтажа;
-35% домов – некачественный монтаж систем водопровода, канализации и отопления

Тем не менее их сдается в 5 (ПЯТЬ) раз больше, чем в Днепре. И квартиры в них неплохо раскупаются от 55 тыс. м2 и выше. Квартиру на берегу Волги в 45 м2 в этом году (1 комната) мы продали за 3,5 млн. за 2 дня.


Зачем агитируешь за свою парашу? :roll:
Достаточно посмотреть и послушать самих русских. И ужаснуться от вашего русского мира. Это позор. Заработав 2 трлн. долларов на нефти, жить хуже украинских свиней. :roll: Тебе не кажется? :roll:

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7262
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:06

А ось і дії на пропозицію треба перестати стріляти...
https://www.president.gov.ua/documents/5962019-29073
.....увільнити БЕЗСМЕРТНОГО Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
13 серпня 2019 року

В мене питання-це Безсмертний повинен був перестати стріляти?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21254
З нами з: 15.01.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 17:17

Ой-йо

То ли жара так повлияла, то ли парад планет где-то выстроился
Зображення
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8632
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:31

  antey1969 написав:То ли жара так повлияла, то ли парад планет где-то выстроился
Зображення


Не хочешь ты стать успешным и продвинутым, Либо не читаешь ... Так примитивом и голодранцем и останешься. Мои энциклики конспектировать надо и руководствоваться им в повседневной жизни. Моя миссия тут в этом заключается. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7262
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3794379537963797>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74600)
13.08.2019 19:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.