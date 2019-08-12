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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3794379537963797 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 13 сер, 2019 18:46 freeze написав: mephala написав: ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?



Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.

Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор.

ще раз для тих зефілів які взагалі втратили адекватне сприйняття реальності та намагаються перевести тему обговорення в інше русло.

ось те що казав ваш кумир

З еленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ

для тупуватих рекомендую повторювати в голос та шевелячи губами разом зі своїм кумиром.

а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.

а по друге ось вам визначення терміну "кум"

Хто такий кум

"Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника (крестницы)"

а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині.

Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим.

ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???



ЗІ

і доречі - він коли призначав Баканова дуже вас спитав?

подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав. ще раз для тих зефілів які взагалі втратили адекватне сприйняття реальності та намагаються перевести тему обговорення в інше русло.ось те що казав ваш кумирдля тупуватих рекомендую повторювати в голос та шевелячи губами разом зі своїм кумиром.а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.а по друге ось вам визначення терміну "кум""Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника (крестницы)"а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині.Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим.ЗІі доречі - він коли призначав Баканова дуже вас спитав?подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав. mephala Повідомлень: 5226 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 651 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3794379537963797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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