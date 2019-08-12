Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?
Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы. Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор.
ще раз для тих зефілів які взагалі втратили адекватне сприйняття реальності та намагаються перевести тему обговорення в інше русло. ось те що казав ваш кумир Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ для тупуватих рекомендую повторювати в голос та шевелячи губами разом зі своїм кумиром. а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше. а по друге ось вам визначення терміну "кум" Хто такий кум "Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника (крестницы)" а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині. Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим. ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???
ЗІ і доречі - він коли призначав Баканова дуже вас спитав? подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.
Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть.. Але якщо ви створитеінформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.
вот только вы и прочие По-попклонники к этому постоянно призываете, постоянно делаете акцент, что надо запретить исключить. Вот кто призывает? Как правило вопросы языка и притеснений поднимают националисты и именно они есть причина этого зла, если бы молчали и были толерантны к говорящим на других языках, то и вопроса бы такого не возникло.
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yanyura написав:По Зеленскому. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение. С дочкой понятно, если Елена Кравец написала
А поскольку мой муж крестил их дочку
то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец. С Кириллом тоже особых проблем нет.
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.
з того ж тексту що ви давали посилання слова Олени Кравець: " Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем" Значить хрещена Олександри Зеленської була не Олена Кравець. це по перше. а по друге подружжя не може бути кумами. отже ви зробили хибний висновок з вказаних імен без прізвищ хрещених батьків Кирила Зеленського. так що рекомендував би вам вмикати Л та Н.
ЗІ "Елена Кравец — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского[21]."
Суд принял решение о выдаче разрешения на прохождение Порошенко проверки на полиграфе. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.