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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3794379537963797

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:46

  freeze написав:
  mephala написав:ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?


Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.
Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор.

ще раз для тих зефілів які взагалі втратили адекватне сприйняття реальності та намагаються перевести тему обговорення в інше русло.
ось те що казав ваш кумир
Зеленский спрашивает, кого делать премьером, главами ГПУ и СБУ
для тупуватих рекомендую повторювати в голос та шевелячи губами разом зі своїм кумиром.
а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.
а по друге ось вам визначення терміну "кум"
Хто такий кум
"Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника (крестницы)"
а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині.
Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим.
ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???

ЗІ
і доречі - він коли призначав Баканова дуже вас спитав? :lol: :lol: :lol:
подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:23

  budivelnik написав:
  Shram написав:А давайте проанализируем почему Порошенко-младший на митинге по ГБР в защиту папы, отвечает в интервью украинскому телеканалу на русском языке?
Так і ви тут пишете н6а російській і вас ні в СБУ ні ще кудись не тягнуть..
Але якщо ви створитеінформаційний фон вигуками що вас притісняють.. так пуйло тут як тут з своїми бойовими чечено/бурятами і дивишся,ви вже не бачите Українського Прапора,але добре бачити воронки на місці вашого житла і могилки ваших родичів.

вот только вы и прочие По-попклонники к этому постоянно призываете, постоянно делаете акцент, что надо запретить исключить. Вот кто призывает? Как правило вопросы языка и притеснений поднимают националисты и именно они есть причина этого зла, если бы молчали и были толерантны к говорящим на других языках, то и вопроса бы такого не возникло.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:31

  yanyura написав:По Зеленскому. Т.к. вы написали, что "кумовья" вы употребляете в общем смысле, не говоря о реальных его кумовьях, не вижу смысла искать их для вас. Но, пожалуй, сделаю первое и последнее исключение.
С дочкой понятно, если Елена Кравец написала
А поскольку мой муж крестил их дочку

то крестный Александры ее муж, Сергей Владимирович Кравец.
С Кириллом тоже особых проблем нет.
Владимир Зеленский и его супруга Елена доверили выбор места крестным 4-месячного Кирилла – друзьям семьи Сергею и Елене.

https://www.starhit.ru/eksklusiv/vladim ... nem-hrame/
Смотрим здесь на фото, сделанное во время крещения и сравниваем с фото Елены и Сергея на https://hochu.ua/cat-stars/novosti-shou ... i-kravets/
Включайте свои Л - логику и Н - наблюдательность.

з того ж тексту що ви давали посилання слова Олени Кравець:
" Ой, это не было как-то торжественно и пафосно. Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем"
Значить хрещена Олександри Зеленської була не Олена Кравець. це по перше.
а по друге подружжя не може бути кумами. отже ви зробили хибний висновок з вказаних імен без прізвищ хрещених батьків Кирила Зеленського.
так що рекомендував би вам вмикати Л та Н.

ЗІ
"Елена Кравец — крёстная мать Елены Зеленской, жены Владимира Зеленского, а её муж Сергей — крёстный отец Александры Зеленской, дочери Зеленского[21]."
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:00

Re: Політичні дискусії

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В этом письме Куринский заявляет, что президента ввели в заблуждение, когда тот на совещании в Олевске заявил о причастности Куринского к янтарным схемам
Обвинить лесника в причастности к добыче янтаря - это так по Зеленски. Наказать непричастных на картинку в телевизоре. ПреЗЕ!дент негодует. Клоун, чесне слово.
И лесник тоже красава "товарищ(зачеркнуто) господин, Сталин(зачеркнуто) Зеленский, произошла чудовищная ошибка"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:03

mephala

Да все уже поняли позицию порохоботов, успокойтесь -
муж одноклассницы - это кумовство, которое надо осуждать
а Луценко - муж кумы, вообще никто и не имеет отношение к кумовству

двуличие порохоботов и сгубило
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:13

  freeze написав:mephala

Да все уже поняли позицию порохоботов, успокойтесь -
муж одноклассницы - это кумовство, которое надо осуждать
а Луценко - муж кумы, вообще никто и не имеет отношение к кумовству

двуличие порохоботов и сгубило

це тупість зефілів їх губить
а точніше навіть не спроможність в голос повторити за своїм солнцеликим який казав про армійського товариша.

ЗІ
"Луценко - муж кумы" - це потрібо в анали занести :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 20:25

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:ЗІ
"Луценко - муж кумы" - це потрібо в анали занести


Мне кажется с наступлением темноты обитатели сумасшедшего дома, которые не могут осознать значение примитивных вещей, как по команде прибывают сюда.

Может быть ветку пора закрывать во избежание заразности этого явления ?
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Первый вопрос,для Порошенко, на полиграфе:

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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