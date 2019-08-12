Додано: Вів 13 сер, 2019 18:46

freeze написав: mephala написав: ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути? ви взагалі дискуссію читали з самого початку чи влізли в кінці аби щось ляпнути?



Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.

Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор. Вы не имеете понятия и знаний по теме и делаете на основании своего незнания глупые выводы.Вам уже указали на кумов Зеленского, вам уже указали на двух заместителей Офиса, вам уже указали на количество министерств, на что вам еще указать и что вам еще интересного рассказывать, чтобы вы хотя бы немного расширили свой кругозор.

ТАК КОГО З СВОЇХ КУМІВ В ПРЯМОМУ РОЗУМІННІ ЦЬОГО ТЕРМІНУ ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЧИВ НА ПОСАДУ???

ще раз для тих зефілів які взагалі втратили адекватне сприйняття реальності та намагаються перевести тему обговорення в інше русло.ось те що казав ваш кумирдля тупуватих рекомендую повторювати в голос та шевелячи губами разом зі своїм кумиром.а потім відповісти чим же відрізняється призначення військового товариша від сценаристів кварталу 95 та пояснити чому у пороха це було погано а у зелі ви з піною на роті виправдовуєте як добре. це по перше.а по друге ось вам визначення терміну "кум""Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу и по отношению к родителям крестника (крестницы)"а тепер напряжіть свої звивини та скажіть якого ж кума як каже ваш солнцеликий призначив порох на посаду? Луценка? так він пороху не кум. Він кум його дружині.Значить солнцеликий під терміном "кум" мав не пряме його значення а загальне його вживання? то зеля може взагалі казати а я повинен казати тільки в прямому розумінні терміну? і ви ще будете мене в чомусь "гостромозгі" звинувачувати? розберіться спочатку зі своїм солнцеликим.ЗІі доречі - він коли призначав Баканова дуже вас спитав?подивимося як спитає на прем’єра та ГПУ. а то до обрання красиво співав.